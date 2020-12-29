Снег на курорте "Роза Хутор". Фото Владимира Козлова для "Кавказского узла"

29 декабря 2020, 08:05

Власти Сочи объявили о подготовке к наплыву туристов

В новогодние праздники Сочи готовится принять более 260 тысяч туристов, поэтому в городе начал круглосуточную работу оперативный штаб по противодействию COVID-19. Возобновлена работа обсерватора для изоляции отдыхающих с признаками коронавируса, а также открывается дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест, сообщили 28 декабря власти города.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря Краснодарский край стал лидером в Южном федеральном округе по приросту смертей от коронавируса. Из 23 умерших в ЮФО людей 12 скончались в Краснодарском крае, также регион остался лидером и по числу активных больных COVID-19 - 7992 человека.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Сочи 28 декабря заработал оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса, его деятельность будет координировать первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщила в тот же день пресс-служба администрации Краснодарского края.

До 10 января оперштаб круглосуточно будет координировать взаимодействие всех городских служб. В Сочи дежурят мониторинговые группы, волонтеры разводят потоки туристов, в отелях проводят дезинфекцию и следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Кабинки канатных дорог горнолыжных курортов каждые четыре часа обрабатывают дезинфицирующими растворами. Чтобы избежать скопления людей, на курорте распределили разное время действия ски-пассов, сказано в сообщении пресс-службы краевой администрации.

В период новогодних каникул в Сочи ожидается более 260 тысяч туристов. Всего в январе в городе собираются принять около 350 тысяч гостей. Средняя загрузка горного кластера составит около 90%, прибрежного - порядка 75%, сообщил 28 декабря со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи ТАСС.

В Сочи возобновил работу обсерватор для изоляции отдыхающих с температурой и признаками коронавирусной инфекции, говорится в сообщении от 28 декабря на сайте администрации Краснодарского края.

Дежурные группы медработников и сотрудников Роспотребнадзора будут выявлять заболевших отдыхающих на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Если у прибывшего туриста обнаружат температуру и признаки COVID-19, его поместят в обсерватор и возьмут тест на коронавирус. В случае положительного теста отдыхающего госпитализируют, при отрицательном результате - отпустят из обсерватора, сообщила 28 декабря "Деловая газета. Юг".

В Сочи развернуто 820 коек в ковидных госпиталях, Кроме того, в конце декабря в городе-курорте собираются открыть дополнительный ковидный госпиталь в сочинском кожно-венерологическом диспансере.

В отремонтированной части кожвендиспансера для больных COVID-19 оборудуют 200 мест, в том числе 12 реанимационных, в отделении идет монтаж кислородного оборудования. Это будет пятый ковид-госпиталь в Сочи.

"Сейчас мы готовимся принять первых 50 пациентов, которым еще требуется медицинское наблюдение. Тот штат, который уже набран, приступает к работе на этой неделе", - процитировали 28 декабря главного врача кожно-венерологического диспансера № 2 Сочи Бориса Джиоева на официальном сайте Сочи.

Приемное отделение ковидного центра отгорожено от основного диспансера, где продолжается лечение пациентов по основному профилю - для больных предусмотрены отдельный вход и лифт. 

Минздрав края снабдил новое ковидное отделение необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. На входе в учреждение проводится обязательная утренняя и вечерняя термометрия для контроля состояния медиков. На прилегающей территории организована площадка для обработки машин скорой помощи, сообщило 28 декабря издание "Юга.ру".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Суд в Сочи решил провести процесс врача Юлии Фрелих в закрытом режиме", "Альянс врачей" потребовал устранить нарушения в сочинской больнице",  "Больница скорой помощи закрыта в Краснодаре после массового заражения коронавирусом". 

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