28 декабря 2020, 23:34

Утвержден приговор ростовчанину по делу о финансировании ИГ*

Апелляционный военный суд оставил в силе пятилетний приговор жителю Ростова-на-Дону Сагиду Казимагомедову, осужденному по делу о финансировании боевиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет колонии жителю Ростова-на-Дону Сагиду Казимагомедову, обвиненному в причастности к содействию террористической деятельности.

По версии обвинения, с января 2014 года по 10 февраля 2017 года 35-летний подсудимый в Ростове-на-Дону и в поселке Займище Ростовской области перевел на банковские реквизиты участникам запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство"* 704 тысячи 500 рублей. Казимагомедов признал вину.

Защита обжаловала приговор, посчитав его излишне суровым, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Казимагомедова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Жалоба на приговор Казимагомедову поступила на рассмотрение 1 декабря, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Комментариями Сагида Казимагомедова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Суд отказался отменить приговор Шаври Гаджиеву", "Уроженец Северной Осетии осужден за помощь ИГ*", "Житель Дагестана приговорен к 15 годам заключения за терроризм".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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