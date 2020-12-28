28 декабря 2020, 23:34
Утвержден приговор ростовчанину по делу о финансировании ИГ*
Апелляционный военный суд оставил в силе пятилетний приговор жителю Ростова-на-Дону Сагиду Казимагомедову, осужденному по делу о финансировании боевиков.
Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет колонии жителю Ростова-на-Дону Сагиду Казимагомедову, обвиненному в причастности к содействию террористической деятельности.
Защита обжаловала приговор, посчитав его излишне суровым, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Казимагомедова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.
Жалоба на приговор Казимагомедову поступила на рассмотрение 1 декабря, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.
Комментариями Сагида Казимагомедова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.
* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"