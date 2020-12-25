Тимур Хамхоев освобожден досрочно вопреки позиции потерпевших

25 декабря 2020, 17:18

Суд в Северной Осетии разрешил досрочно выйти на свободу бывшему главе ингушского центра "Э" Тимуру Хамхоеву, осужденному по делу о пытках и убийствах. Потерпевшие выступали против освобождения Хамхоева.

Как писал "Кавказский узел", ходатайства Хамхоева о досрочном освобождении дважды отклонялись из-за несогласия потерпевших. 31 января Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила постановил смягчить наказание Тимуру Хамхоеву, заменив ему оставшиеся два года, 10 месяцев и 27 дней заключения на принудительные работы. Против этого решения выступали не только потерпевшие, но и прокуратура.

Приговор Тимуру Хамхоеву был вынесен 27 июля 2018 года. Вместе с ним были осуждены еще шесть сотрудников ингушского центра "Э", признанных виновными в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия. Общий срок, назначенный осужденным, оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе" назвал приговор по делу ингушского центра "Э" чрезмерно мягким.

Промышленный райсуд Владикавказа удовлетворил ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении Тимура Хамхоева от принудительных работ. “Хамхоева Тимура Юсуповича от дальнейшего отбывания наказания в виде принудительных работ удовлетворить условно-досрочно”, - говорится в решении суда от 10 декабря, фотокопии которого имеются в распоряжении "Кавказского узла". Судя по штемпелю на почтовом конверте, это постановление было выслано родственникам умершего от пыток жителя Ингушетии Магомеда Долиева 18 декабря, сообщил сегодня брат Долиева "Кавказскому узлу".

Эту информацию подтвердили и в отделе группы контроля УФСИН по Северной Осетии, говорится в сегодняшней публикации на сайте ингушских активистов "Фортанга".

Сестра Магомеда Долиева Пятимат Юсупова ранее подчеркивала, что не согласна с досрочным освобождением Хамхоева. "Суд из Владикавказа присылал извещение моему брату. Всего потерпевших по делу Хамхоева шесть человек. Я звонила помощнику судьи и сказала, что без нашего одобрения решать о праве на УДО суд не может. Мы против того, чтобы этот человек, пытавший и убивавший людей, раньше срока выходил на свободу", — приводятся слова Юсуповой в публикации.

На сайте Промышленного районного суда Владикавказа, по состоянию на 17.00 мск 25 декабря, нет информации об условно-досрочном освобождении Тимура Хамхоева.

В разделе "Фотоальбомы" на "Кавказском узле" опубликован иллюстрированный рассказ "Я просто не боялась и шла вперед" о борьбе жительницы Ингушетии Пятимат Юсуповой за наказание виновных в смерти брата. Юсупова предала огласке пытки и убийство своего брата и добилась заключения силовиков под стражу.

Ранее, в ноябре 2019 года суд в Кировской области заменил на ограничение свободы неотбытую часть наказания другому осужденному по делу о пытках в ингушском ЦПЭ - Андрею Безносюку. Ранее суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об УДО Мустафы Цороева, а в ноябре 2018 года суд в Нальчике освободил еще одного осужденного по этому делу - Магомеда Бекова. "Год-два - и все ингушские цэпээшники будут на свободе", - прокомментировал тогда решение суда Безносюка адвокат правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".