Правозащитники связали задержание адвоката в Грозном с его работой

25 декабря 2020, 06:25

Адвокат Сергей Мараков, который после 10-дневного ареста в Грозном за мелкое хулиганство обвинен в хранении наркотиков, был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", после 10-дневного ареста в Грозном за мелкое хулиганство адвокат Сергей Мараков был обвинен в незаконном обороте наркотиков, сообщили его коллеги. Мараков заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

Очередное судебное заседание по делу адвоката Сергея Маракова намечено на 25 декабря, сообщил Максим Кравченко, юрист из Ставропольского филиала Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", осуществляющий правовую поддержку Маракова.

"Сегодня был суд. Следствие хотело ареста Маракова, но прокурор предложил продлить задержание. Судья решил удовлетворить ходатайство прокурора и не арестовал, а продлил задержание до завтрашнего вечера. Завтра снова будет суд", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Максим Кравченко.

Мараков сейчас находится в следственном изоляторе, у него есть проблемы со здоровьем, пояснил юрист. "На условия содержания он не жалуется. Но есть жалобы на состояние здоровья, у него проблемы со сердцем. Он сейчас в изоляторе, но где именно, не знаем. Сам я его не видел после задержания, говорил только по телефону. Возможно, он получал какие-то угрозы, пока был лишен свободы. Были ли угрозы до задержания, надо выяснять на личной встрече с ним", - сказал он.

Мараков не признает административное правонарушение, сказал юрист. "Он это не признает, как и то, что наркотики его. Все подробности знает его адвокат по назначению. Но скоро у него будет постоянный адвокат по соглашению. Сам Сергей говорит, что преследование связано с его деятельностью. Он говорил, что это связано с его гражданскими делами, но сказать, кто доверитель, я не могу. Сам Сергей только может раскрыть информацию", - отметил Кравченко.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина не удивилась тому, что чеченские силовики нашли у адвоката Сергея Маракова наркотики.

"Я слышала про эту историю. Это излюбленный метод местных силовиков. И у меня могут найти наркотики, которые я в жизни не видела. То же самое может произойти и со мной или любым другим человеком", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, причиной преследования адвоката могла стать профессиональная деятельность. "Уже тот факт, что он снимал в Грозном квартиру и оказывал юридическую помощь жителям Чечни, вел их дела, говорит о том, что причина преследования в профессиональной деятельности адвоката. Более того, в Чечне любят говорить, что в республике ничего не происходит без ведома Рамзана Кадырова. Учитывая это, мне кажется, и в этом случае дело не обошлось без участия Кадырова, он, скорее всего, в курсе, что силовики взялись за адвоката", - отметила она.

Ганнушкина также добавила, что знает адвоката Маракова, но никогда не работала с ним.

Руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что знает адвоката Сергея Маракова, но с ним никогда не сотрудничал.

"Да, мы знали его, знали, что ведет какие-то дела в Чечне, оказывает юридическую помощь, но с ним не работали, не знали, какие именно кейсы он вел", - рассказал Дмитрий Пискунов.

Он не исключил, что адвокат стал жертвой преследования силовиков из-за своей профессиональной деятельности.

"Сценарий достаточно типичный. Он неоднократно был использован в борьбе с неугодными общественными деятелями в Чечне. Человек, работающий по уголовным делам, постоянно взаимодействующий с правоохранительными органами, не будет ходить по Грозному с 200 граммами марихуаны. Это очевидно. Здесь причина преследования может быть в его профессиональной деятельности", - отметил он.

Президент Адвокатской палаты Ставропольского края Ольга Руденко сообщила, что 23 декабря суд продлил срок задержания Маракова.

"Вчера вечером был рассмотрен вопрос продления срока задержания Маракова. Суд решил продлить срок. Дальше действовать должны его адвокаты. Других новостей по этому делу нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Руденко.

Она заверила, что палата делает все, чтобы помочь адвокату. "За одни сутки нельзя все сделать. Мы будем действовать в соответствии со своими возможностями, полномочиями для выяснения всех обстоятельств", - отметила она.

Руденко не исключила, что преследование связано с деятельностью адвоката.

"Само обвинение и статья у многих вызывают вопросы, есть некие сомнения в том, что было все так, как представлено. У меня нет фактов, что преследование связано с адвокатской деятельностью, но все возможно, к сожалению", - заключила Ольга Руденко.