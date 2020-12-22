Президент подписал закон о времени в Волгоградской области

22 декабря 2020, 10:10

Волгоградская область с 27 декабря возвращается в один с Москвой часовой пояс, соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3). Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума в марте 2018 года. Но в дни общероссийского голосования летом 2020 года вопрос об изменении времени был поставлен вновь, на этот раз в форме опроса. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и 22 августа волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. 9 декабря Госдума утвердила его.

Противники возвращения к московскому времени считают, что в результате перевода часов будет слишком рано темнеть. Авторы закона, в свою очередь, указывают, что новые нормы позволят увеличить годовые показатели эффективно используемого населением светлого времени суток.

Владимир Путин подписал закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени. В документе о внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" сказано, что он принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 16 декабря. "Настоящий Федеральный закон вступает в силу 27 декабря 2020 года", - сказано в документе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Жители Волгоградской области протестовали против возвращения региона в московский часовой пояс, заявляя, что принятые на референдуме решения не могут отменяться по результатам опроса. Сам опрос проводился с нарушениями, считают они. К 15 октября волгоградские активисты собрали 40 тысяч подписей против перехода к московскому времени. 5 декабря около 200 участников акции протеста потребовали снять с рассмотрения этот законопроект, пригрозив в противном случае бойкотировать все предстоящие выборы.