09 декабря 2020, 18:31

Госдума утвердила переход Волгоградской области на московское время

Большинство депутатов российского парламента проголосовало сегодня за возвращение Волгоградской области в один с Москвой часовой пояс.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3). Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума, состоявшегося в марте 2018 года. Однако в дни общероссийского голосования летом 2020 года вопрос об изменении времени вновь был поставлен вновь, на этот раз в форме опроса. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и 22 августа волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. 8 декабря Госдума одобрила проект во втором чтении.

Противники возвращения к московскому времени считают, что в результате перевода часов будет слишком рано темнеть. Авторы закона, в свою очередь, указывают, что новые нормы позволят увеличить годовые показатели эффективно используемого населением светлого времени суток.

Сегодня Государственная дума приняла законопроект в третьем и окончательном чтении, сообщается на сайте обеспечения законодательной деятельности. 332 депутата выступили за, 14 против, 9 воздержались, сообщило волгоградское издание "Высота 102". 

Новые нормы вступят в силу в ночь на 27 декабря, передал ТАСС.

Жители Волгоградской области неоднократно проводили акции протеста против возвращения региона в московский часовой пояс. Они настаивают, что решения, принятые на референдуме, не могут отменяться по результатам опроса. Сам опрос, по их мнению, проводился с нарушениями. К 15 октября волгоградские активисты собрали 40 тысяч подписей против инициативы облдумы. 5 декабря около 200 участников акции протеста потребовали снять с рассмотрения законопроект о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс, пригрозив в противном случае бойкотировать все предстоящие выборы.

Примечание:

"Противники московского времени для Волгограда сочли победой проект Минюста", "Споры о часовом поясе заслонили реальные проблемы волгоградцев", "Волгоградские активисты собрали 12 тысяч подписей против смены часового пояса".

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