Предприниматель в Адыгее осужден по делу о смерти женщины

16 декабря 2020, 18:50

Житель Краснодара получил условный срок по делу гибели женщины и травмировании еще двоих человек в результате падения смонтированного им остановочного павильона.

Судом установлено, что в 2016 году предприниматель по договору подряда установил в Майкопе металлический остановочный павильон, нарушив технологию монтажа. 17 июня текущего года при резком порыве ветра конструкция остановки опрокинулась. "В результате от полученных травм погибла 78-летняя местная жительница, различные телесные повреждения получили девушка и малолетний ребенок", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Предприниматель признан виновным по части 2 статьи 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Майкопский городской суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 238 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.