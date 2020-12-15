УК России. Фото Нины Тумановой для "Кавазского узла"

15 декабря 2020, 18:55

Жительница Дагестана осуждена за призывы к экстремизму

Суд приговорил жительницу Буйнакска к полутора годам лишения свободы условно за экстремистские комментарии в соцсетях. Подсудимая признала вину.

Буйнакский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы по обвинению в публичных призывах к совершению экстремистской деятельности (части 2 статьи 280 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Суд установил, что в ноябре и декабре 2019 года жительница Буйнакска разместила в социальной сети экстремистские комментарии. В ходе заседания подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также осужденная лишена права заниматься администрированием сайтов на один год, говорится в сообщении на сайте ведомства

Санкции части 2 статьи 290 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Комментариев осужденной или ее официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что житель Левашинского района Дагестана был признан виновным в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения.

Примечание:

"Суд отказался смягчить приговор обвиненным в терроризме жителям Буйнакска", "Обвиненные в связях с ИГ* буйнакцы приговорены к длительным срокам в колонии", "Суд смягчил условия домашнего ареста дагестанских Свидетелей Иеговы*".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 декабря 2020, 20:06

15 декабря 2020, 19:37

15 декабря 2020, 18:13

  • Афган Садыгов переведен на внутривенное питание

    Медперсонал СИЗО начал вводить внутривенное питание журналисту Афгану Садыгову, который 42-й день отказывается принимать пищу и пить воду. Внутривенное впрыскивание питательных веществ применяется к пациентам в критическом состоянии, отметил врач Айдар Абдуллин.

15 декабря 2020, 17:37

15 декабря 2020, 17:15

  • Ростовские журналисты сочли необоснованными претензии прокуратуры

    Прокуратура потребовала заблокировать онлайн-ресурс издательского дома "Крестьянин" за объявление о продаже польской капусты, усмотрев в нем нарушение продовольственного эмбарго. Объявление было опубликовано за полтора года до запрета на ввоз польской сельхозпродукции, возразили ростовские журналисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи