Жительница Дагестана осуждена за призывы к экстремизму

15 декабря 2020, 18:55

Суд приговорил жительницу Буйнакска к полутора годам лишения свободы условно за экстремистские комментарии в соцсетях. Подсудимая признала вину.

Буйнакский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы по обвинению в публичных призывах к совершению экстремистской деятельности (части 2 статьи 280 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Суд установил, что в ноябре и декабре 2019 года жительница Буйнакска разместила в социальной сети экстремистские комментарии. В ходе заседания подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также осужденная лишена права заниматься администрированием сайтов на один год, говорится в сообщении на сайте ведомства

Санкции части 2 статьи 290 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Комментариев осужденной или ее официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что житель Левашинского района Дагестана был признан виновным в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения.