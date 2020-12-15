Ростовские журналисты сочли необоснованными претензии прокуратуры

15 декабря 2020, 17:15

Прокуратура потребовала заблокировать онлайн-ресурс издательского дома "Крестьянин" за объявление о продаже польской капусты, усмотрев в нем нарушение продовольственного эмбарго. Объявление было опубликовано за полтора года до запрета на ввоз польской сельхозпродукции, возразили ростовские журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2019 года работа типографии "Крестьянин" была приостановлена на месяц по анонимной жалобе. Жалоба позже была признана необоснованной, но в конце года административную проверку в отношении типографии начало Минприроды Ростовской области. Руководители типографии и издательского дома попросили губернатора взять дело под свой личный контроль и не допустить повторной приостановки работы типографии.

Оренбургская транспортная прокуратура потребовала признать запрещенной информацию о продаже пекинской капусты из Польши, которое было опубликовано семь лет назад на сайте Agrobook.ru (принадлежит издательскому дому "Крестьянин"), сообщил 4 декабря на своем сайте Центр защиты прав СМИ. "Общественная опасность деяния состоит в том, что продажа на территории Российской Федерации овощей, страной происхождения которых является Польша, в нарушение существующих запретов и ограничений, создает угрозу интересам и безопасности Российской Федерации", – привели правозащитники выдержку из иска надзорного ведомства.

Издательский дом "Крестьянин" получил иск 23 ноября, ответчиком по делу является управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, рассказала гендиректор издательского дома Ирина Самохина. "Объявление было опубликовано 6 февраля 2013 года, а 6 августа 2014 года вступило в силу так называемое продовольственное эмбарго – указ президента №850 и любая реклама товаров из тех стран, откуда мы не можем импортировать товары, запрещена законом. Но, отмечу, что объявление было размещено в 2013 году", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Самохина пояснила, что на сайте Agrobook.ru может оставлять объявления любой пользователь. "50 процентов сайта — это возможность людям, которые зарегистрировали на сайте свой личный кабинет, давать бесплатные объявления", – отметила она.

Глава издательского дома не связывает иск с какими-то конкретными материалами "Крестьянина". "Я вижу четкую историю выполнения каких-то планов. Сидит человек, отсматривает сайты, ему необходимо продемонстрировать какую-то деятельность "по предотвращению угрозы безопасности Российской Федерации". <…> Я в этом вижу такое исполнительское рвение. Второй момент, что сейчас довольно сложная эпидемиологическая и, наверное, политическая обстановка, и очень странно, что целая прокуратура, суд, юристы, средства массовой информации тратят на это время", – сказала Самохина.

Информация о продаже пекинской капусты из Польши не создает какой-либо угрозы интересам и безопасности Российской Федерации, полагает юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина. "Объявление было опубликовано за год до того, как президент России подписал указ о введении продовольственного эмбарго <…>. Прокуратура просит признать спорное объявление запрещенным к распространению на территории РФ, а также ограничить доступ к сайту. Мы полагаем, что основания для удовлетворения требований отсутствуют, поскольку объявление удалено", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По закону, если сайт является средством массовой информации, то за его содержание несет ответственность редакция, если нет – владелец, добавила она. "Сайт Agrobook.ru в качестве СМИ не зарегистрирован, поэтому ответственность возлагается на Ирину Самохину", – уточнила Екатерина Шмыгина.

История с "Крестьянином" – это результат работы бюрократической машины, считает директор "Альянса независимых региональных издателей" Сергей Лапенков. "В отношении "Крестьянина" это можно увязать с нелегкой судьбой этого издательского дома в целом – в частности, с историей с типографией в прошлом году", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С его мнением согласен журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник. "В прокуратуре есть такое понимание, что раз это надзорный орган, то он должен наблюдать абсолютно за всеми сферами жизни. <…> По поводу "Крестьянина" - не такой великий тираж этой газеты и не такие уж резонансные публикуют материалы. Газета не "кричащая", это не расследовательское издание. Да, с небольшими ершистыми шероховатостями, но не такими оппозиционными, чтобы их целенаправленно давили. Я бы не сказал, что это давление конкретно на "Крестьянина", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иск прокуратуры – целенаправленное сведение счетов с изданием, считает журналистка из Ростова-на-Дону Елена Романова. "Я, да и многие коллеги, догадываются, о ком идет речь, но называть фамилии без весомых доказательств нельзя. То, что инструментом сведения счетов становятся и надзорные органы области, наносит всему региону огромный репутационный ущерб. Это говорит о незащищенности СМИ в регионе в принципе. Сначала искали "токсичные смывы" у типографии, теперь "неправильные" объявления. Что дальше?" – задалась вопросом Романова.