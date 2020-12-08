Свидетели по делу Хусейна Карагулова заявили об искажении своих показаний

08 декабря 2020, 05:19

На заседании суда по делу ученого из Кабардино-Балкарии Хусейна Карагулова, который обвиняется в производстве лекарственных препаратов без разрешения федеральных органов власти, свидетели заявили, что их показания в протоколах допроса не соответствуют тому, что они говорили. По их словам, протоколы они подписывали, не читая.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября в Нальчикском городском суде начался судебный процесс в отношении доктора фармацевтических наук Хусейна Карагулова, учредителя и генерального директора ООО "Бивитекс", который обвиняется в том, что занимался производством субстанции "Тамбуил-экстракт" на основе целебных грязей, добываемых со дня Тамбуканского озера, без лицензии. Сам Карагулов заявил, что чиновники выполняют чей-то заказ и не желают слушать его доводы в свою защиту.

Свидетель Карина Шебзухова, которая работала в ООО «Бивитекс» оператором с 2013 года, сообщила 7 декабря суду, что в ее обязанности входило разливать готовый раствор в бутылочки и формочки, фасовать и упаковывать соответствующим образом. Из готовых лекарственных форм изготавливались свечи. При этом свидетель отметила, что ей не было известно, имелась ли у фирмы лицензия, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

По словам Шебзуховой, кроме свечей фирма изготавливала мыло, капли в нос, Это все, уточнила она, изготавливалось в научных целях, для исследований. Вся продукция изготавливалась вручную, в небольших количествах. Например, свечей они изготавливали 35-40 коробок в день, по 10 свечей в каждой коробке.

Из оборудования в помещении фирмы были кастрюли, холодильники. Раствор готовил сам Карагулов, а они его только разливали и упаковывали. Никакой аппаратуры для производства лекарств в промышленных масштабах в фирме не было. Основой для производства препаратов являлась тамбуканская грязь. Готовые препараты сдавали на склад на втором этаже здания. Куда дальше направлялась продукция, Шебзухова, по ее словам, не знает. Никаких поставщиков либо реализаторов на фирме она никогда не видела. Какими лицензиями обладала фирма, ей также неизвестно.

Гособвинитель ходатайствовала об оглашении показаний свидетеля на предварительном следствии.

В них говорилось, что ООО «Бивитекс» производил фармакологическую субстанцию "Тамбуил-экстракт", из которой изготавливались лекарственные препараты, но лицензии на производство фармацевтической субстанции у фирмы не было.

"Я таких показаний не давала", - решительно заявила свидетель, отметив, что подписала показания, не читая их, доверившись следователю.

Наталья Ктиторова сообщила суду, что работала на фирме «Бивитекс» в должности фасовщицы с 2011 года. В ее должностные обязанности входило расфасовка продукции.

По ее словам, вся работа на фирме велась вручную, препараты изготавливались в малых количествах. Отвечая на вопрос, чем занималась фирма, свидетель сказала, что фирма занималась научными исследованиями. О наличии лицензии ничего не знает. «Я не могу знать таких тонкостей», - отметила Ктиторова.

По ее словам, сотрудники работали в небольшом цеху, никакого оборудования не было. Изготовленную продукцию - главным образом это были свечи - передавали Хусейну Гамеловичу, материал также получали от него.

На вопрос, менялись ли ее обязанности на протяжении работы на фирме, свидетель ответила отрицательно.

В оглашенных показаниях Ктиторовой говорилось, что вся продукция изготавливалась из фармакологической субстанции "Тамбуил-экстракт". Готовая продукция продавалась в аптеке при фирме. ООО «Бивитекс» имело лицензию, выданную Минздравом КБР. В соответствии с указанной лицензией общество имеет право на изготовление лекарственных препаратов, на хранение и торговлю ими. В показаниях свидетеля также сказано, что ей ничего не известно о том, имеется ли у ООО «Бивитекс» лицензия на производство фармацевтической субстанции "Тамбуил-экстракт", из которой производят лекарственные препараты.

Ктиторова заявила, что подобных показаний не давала, в частности, не говорила, что лекарства делались из фармакологической субстанции. «Я такого слова, как "субстанция" даже не знаю», - отметила свидетель.

Другие свидетели обвинения на заседание суда не явились. По словам стороны защиты, они не являются уже во второй раз. К следующему разу решено обеспечить их явку в принудительном порядке. Следующее заседание назначено на 23 декабря.