Научные исследования обернулись уголовным преследованием для ученого из Кабардино-Балкарии

18 ноября 2020, 03:05

Ученый из Кабардино-Балкарии Хусейн Карагулов обвинен в производстве лекарственных препаратов без разрешения федеральных органов власти. Карагулов, который занимается исследованием целебных грязей Тамбуканского озера, заявил, что чиновники выполняют чей-то заказ и не желают слушать его доводы в свою защиту.

В Нальчикском городском суде сегодня, 18 ноября, начинается судебный процесс в отношении доктора фармацевтических наук Хусейна Карагулова, учредителя и генерального директора ООО "Бивитекс", фирмы по производству лекарственных препаратов из целебных грязей Тамбуканского озера.

Ученый, более 30 лет посвятивший изучению целебных свойств грязей, добываемых с дна Тамбуканского озера, обвиняется в том, что он занимался производством субстанции "Тамбуил-экстракт", не имея на это соответствующей лицензии. Карагулов категорически не согласен с предъявленным обвинением. Он утверждает, что все необходимые разрешительные документы у него имеются, а "Тамбуил-экстракт", на производство которого у него не было лицензии, производился в научных целях, чтобы в последующем получить лицензию на него в установленном порядке.

В обвинительном заключении от 2 января 2020 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Карагулов "на основании лицензии от 10.01.2014 года, выданной министерством здравоохранения КБР, без рецепта и требования медицинских организаций производил лекарственные препараты" и с целью получения прибыли сбыл через аптечную организацию в городе Тольятти "Тамбуил-суппозитории" "на сумму 774 тысячи рублей".

Карагулова обвиняют в том, что у него имелась лицензия министерства здравоохранения КБР, но не было федеральной лицензии, выдаваемой министерством промышленности и торговли РФ. Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 235.1 УК РФ (производство лекарственных средств без специального разрешения (лицензии), совершенное в крупном размере).

Карагулов утверждает, что препарат "Тамбуил-суппозитории", который реализовывался через аптеки, изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как отмечает следствие, у него не было лицензии.

"Тамбуил-экстракт" мы изготавливаем с 2006 года из природного биологического сырья – тамбуканских лечебных грязей методом прямого экстрагирования. Он зарегистрирован по российским стандартам, мы его производим в научных целях. А после получения федеральной лицензии, выдаваемой министерством промышленности и торговли РФ, в дальнейшем мы из него сможем производить лекарственные препараты в промышленных масштабах", – говорится в показаниях Карагулова, данных следствию.

На производство лекарственного препарата "Тамбуил-суппозиторий" Карагуловым получена лицензия министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии. "Тамбуил-суппозитории", по словам ученого, изготавливаются по той технологии, на которую у него имеется лицензия.

Кроме того, по мнению Карагулова, препарат "Тамбуил-суппозиторий" не может причинить или создать угрозу здоровью населения, что подтверждается клиническими исследованиями и многочисленными отзывами пациентов.

По словам Карагулова, заказы на суппозитории в фирму поступали от руководства госпиталей имени Бурденко и Вишневского, санаторных учреждений Сочи, Ессентуки и Кисловодска, других медицинских организаций.

Корреспонденту "Кавказского узла" Хусейн Карагулов рассказал, что в 1997 году министерством природных ресурсов Кабардино-Балкарии был объявлен аукцион на право пользования недрами озера Тамбукан. По результатам аукциона фирма ООО "Бивитекс" стала недропользователем по добыче лечебных грязей в той части озера, которая расположена на территории республики.

Озеро Тамбукан расположено в 12 километрах от Пятигорска на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Является источником лечебных сульфидных иловых грязей, говорится в описании озера на сайте "Особо охраняемые природные территории России".

Свою деятельность фирма начала с 2001 года. Только через восемь лет, в 2009 году, была получена лицензия на производство лекарственных средств из тамбуканских грязей. "Это был адский труд. Я потратил огромные средства. Мне пришлось продать дом в Нальчике, и все эти средства вложить в становление фирмы", – рассказал Карагулов.

По словам ученого, он собрал специалистов-гидрогеологов и провел геологические исследования дна озера. Специалистов пришлось искать в Москве, многие из них после 90-х годов уже не работали по специальности. "Я их собрал и привез сюда, заплатил им деньги. И мы полгода занимались исследованиями залежей грязей на Тамбукане. Мы обозначили запасы грязей, и я их зарегистрировал в отделе по запасам недр, где все это регистрируется. Я обладаю правами недропользования со стороны территории КБР [...] Начиная с 1995 года научно-производственная фирма ООО "Бивитекс" занимается разработкой комплексного инновационного проекта по изучению природных ресурсов лечебных грязей озера Тамбукан для использования его в области курортной медицины", – рассказал Карагулов.

По словам ученого, на сегодняшний день его компания "Бивитекс" производит субстанцию "Тамбуил-экстракт" (регистрационное удостоверение от 14 апреля 2009 года), "Тамбуил-суппозитории" (решением Научного центра экспертизы и средств медицинского применения Росздравнадзора Российской федерации рекомендованы для регистрации как лекарственное средство после проведения клинических испытаний) и лекарственный препарат "Тамбуил масляный раствор" (зарегистрирован Госстандартом РФ согласно техническим условиям).

"Тамбуил-суппозиторий" прошел все стадии экспертизы и стандартизации и в настоящее время Научным центром экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора РФ рекомендован к клиническим испытаниям" , – рассказал ученый.

"Хусейн Карагулов является автором эксклюзивной инновационной технологии переработки тамбуканских грязей. Он исследовал лечебные свойства грязей из Тамбуканского озера настолько глубоко и всесторонне, что смог по этой теме защитить кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Результатом его научной работы стали новые лекарственные средства, бальнеологическая и косметическая продукция. Данная продукция была исследована, стандартизирована и зарегистрирована в МЗ РФ", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лиза Шак, представляющая интересы Карагулова.

По словам Карагулова, пристальное внимание со стороны чиновников началось в 2016 году. "Сначала ко мне пришли из ТО "Росздравнадзор" по КБР. Там вообще и не было таких специалистов, которые бы разбирались в том, чем я занимаюсь. Они могут проверять аптеки, лечебные учреждения, а у меня научно-производственная фирма. Мне устав позволяет заниматься тем, чем я занимаюсь. Устав я зарегистрировал в 2001 году для того, чтобы делать науку. Уважая власть, государственные органы, я им сказал: "Хорошо, проверяйте". Уходя, они сказали: "Мы считаем, что у вас контрафактная продукция". Я хотел им показать документы, но они не захотели их посмотреть. Они ушли и написали в МВД по КБР, что некий Карагулов Хусейн Гамелович занимается производством контрафактной продукции. После этого ко мне пришли представители МВД", – рассказал ученый.

Следственные органы, по словам Карагулова, полностью изучив всю документацию научно-исследовательской фирмы "Бивитекс", проверив лабораторные заключения по препаратам, отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Но через два года, в 2018 году, правоохранители снова пришли к нему и все-таки возбудили уголовное дело. "На меня обрушилась государственная машина со всей своей мощью. Они как зомби. Они всячески хотят мне сказать, что я не тот, когда у меня на руках такие уникальные документы, которых ни у кого нет", – заявил Карагулов.

При этом, по словам ученого, он занимается не только производством лекарственных препаратов, но и сохранением Тамбуканского озера, в котором происходят деградационные процессы. Карагулов отметил, что со стороны Ставропольского края недропользователем Тамбуканского озера является ООО "Кавминкурортресурсы".

"В последние годы возникла глобальная проблема - уровень воды в озере поднялся на четыре метра. В результате снизилась соленость воды, что, несомненно, повлечет за собой снижение целебных свойств лечебных грязей [...] Ставропольцы хотели вокруг озера вырыть канал, чтобы дождевые и талые воды в озеро не попадали. Этого допустить никак нельзя, потому что грязеобразовательный процесс остановится – он и так очень медленно идет", – сказал ученый.

По мнению Карагулова, источником целебных компонентов грязей из Тамбукана является уникальная глина – "майкопская", а также сине-зеленые водоросли, произрастающие на поверхностном слое грязи – они богаты витаминами, минералами, аминокислотами и другими полезными веществами. "Целебным является только верхний слой грязи. Ее и следует добывать, но очень бережно, не нарушая все остальные слои", – отметил он.

Карагулов предложил прекратить добычу грязей из озера со стороны Ставрополья тем способом, который применяется в течение столетия, то есть зачерпыванием при помощи ковша всех слоев одновременно, а прибегнуть в ресурсосберегающей технологии. Для сохранения баланса воды он предложил восстановить природный канал между двумя расположенными рядом озерами – Большим и Малым Тамбуканом, которые взаимодействуют как сообщающиеся сосуды. Со своими предложениями он выступал на различных конференциях, писал письма в заинтересованные инстанции, но пока ничего не изменилось.

Альбина Камбачекова, юрист Карагулова и его супруга, считает уголовное преследование мужа незаконным и необоснованным. "Его обвиняют в организации незаконного производства. Пишут, что он без лицензии наладил производство, а это, мол, запрещено законом. Но законом это запрещено аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям. А "Бивитекс" не аптечная организация, а научно-производственная фирма. Он 30 лет занимается наукой. Он исследовал целебные свойства грязей, научно обосновал, доказал, защитил докторскую диссертацию по технологии переработки грязей Тамбуканского озера. У него обширная научная база. Однако, обвиняя его, никто не упоминает, что он занимается наукой и в течение 30 лет разрабатывал огромный пласт фармакологии. Следователи везде пишут: "Бизнесмен Карагулов, который занимается незаконным производством". Между тем, он ученый. Он занимается научными исследованиями. Но об этом даже не упоминают", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями со стороны обвинения относительно данных, изложенных Хусейном Карагуловым и его защитой, "Кавказский узел" пока не располагает.