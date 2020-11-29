Волгоградцы добились внимания прокуратуры к проблеме сохранения трамвайного маршрута

29 ноября 2020, 02:47

Прокуратура Волгоградской области потребовала вернуть востребованный жителями областного центра старейший трамвайный маршрут №1 в связи с его социальной важностью. Волгоградцы подтвердили, что начался ремонт трамвайный путей, и выразили надежду, что смогут пользоваться маршрутом уже в декабре.

Как писал "Кавказский узел", власти Волгограда закрыли с 1 июля старейший в городе трамвайный маршрута №1, заявив о его невостребованности и нерентабельности. При этом маршрут бездействовал уже с апреля в связи с ограничениями по коронавирусу. Местные жители в ответ пригрозили акциями протеста, заявив об отсутствии альтернативы маршруту. Горожанам дважды - в 2018 и 2019 годах - удалось отстоять маршрут, проводя пикеты и собирая подписи, рассказали активисты. Трамвайный маршрут №1, ликвидированный мэрией Волгограда, был единственным безопасным способом добраться до школы для местных детей, указали авторы видеообращения к областному прокурору. Они настаивают, что данные о невостребованности маршрута были сфальсифицированы, однако полиция отказалась завести уголовное дело.

Прокуратура Волгоградской области по сообщениям СМИ и обращениям граждан по ситуации с трамваем №1 организовала проверку, сообщила 28 ноября корреспонденту «Кавказского узла» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«По итогам проверки прокуратурой Волгограда внесено представление в адрес администрации города с требованием возобновить транспортное сообщение маршрута в связи с его социальной важностью для большого количества граждан», - отметила она.

В письме зампрокурора Волгограда в руководителю департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 25 ноября (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») сообщается, что основанием для принятия департаментом решения об изменении транспортного обслуживания муниципального маршрута транспортных перевозок №1 послужил значительный износ шпально-рельсовой решетки и необходимость проведения ремонтных работ на участке трамвайного пути в границах «ул. Череповецкая – ул. Мончегорская».

Прокуратура указала, что одной из причин этого явилось ненадлежащее исполнение МУП «Метроэлектротранс» обязанностей по содержанию трамвайных путей. "Длительное непроведение ремонтных работ повлекло значительный износ, не позволяющий обеспечить безопасную перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом", - говорится, в частности, в письме.

Ведомство также сообщило, что 28 сентября главе Волгограда была направлена информация о необходимости рассмотреть вопрос о содействии МУП «Метроэлектротранс» в ремонте участка трамвайного пути для дальнейшего восстановления движения в интересах жителей прилегающих улиц, однако требование прокуратуры исполнено не было. 20 ноября в адрес главы Волгограда внесено представление с требованием устранить нарушения и восстановить трамвайный маршрут №1.

9 апреля 1913 года в Царицыне (название Волгограда до 1925 года - прим. "Кавказского узла") был запущен первый трамвай по маршруту №1. Помимо того, что маршрут №1 старейший в Волгограде, его уникальность была еще и в том, что Царицын стал первым из уездных городов России, в котором был запущен электрический транспорт, сообщил телеканал "Волгоград-ТРВ".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ворошиловского района Волгограда сообщили, что рабочие начали ремонт трамвайных путей. По словам Елены Пивоваровой, ранее шпалы были деревянные, и они прогнили, теперь же рабочие меняют их на железобетонные.

«Без трамвая очень плохо. Ходим на другие трамваи – "тройку", "четверку". Сейчас грязь - лезем по грязи. Маршрутка "единица", которую пустили вместо трамвая, ходит с интервалом 40 минут. Дети на ней не ездят - маршрутка опасна для детей, хотя водитель вроде бы хороший. Уроки могут начинаться в 14 часов, маршрутка же приезжает на остановку в 14.05. Это значит, что ребенок опоздает. Если он выйдет на 40 минут раньше, то будет полчаса стоять возле школы, поскольку сейчас пропускная система и раньше не пускают. Поэтому на маршрутке ездят один-два человека - расписание не удобное», - рассказала Пивоварова.

По ее словам, рабочие сказали, что трамвай должны запустить 10 декабря. «Но какой номер и с каким интервалом - пока не известно. Мы направили письмо по этому поводу в МУП «Метроэлектротранс», чтобы разъяснили, какой будет ходить номер и с каким интервалом. Если сделают один трамвай в час, то смысла стоять и ждать его зимой не будет. Боюсь, что будет большой интервал в движении трамвая. Будем бороться до конца, это уже дело принципа. У меня на руках более 30 ответов от тех, кому мы писали. Мы проводили много пикетов. Мы перебрали уже всех депутатов [...] не помог никто – ни московские, не волгоградские депутаты», - отметила Пивоварова.

Ирина Железнякова рассказала, что получила ответ из прокуратуры, где сказано, что ликвидация маршрута связана не с маленьким пассажиропотоком, а с необходимостью провести ремонт путей. «Износ путей угрожает безопасности пассажиров. Сейчас рабочие меняют шпалы. Мы надеемся, что трамвай вернут, но продолжаем писать дальше. Если прокуратура взялась за дело, так что-то должно сдвинуться. Думаю, роль сыграло наше видеообращение, но ходить к прокурорам мы начали еще в июле», - рассказала она.

Железнякова сообщила, что из-за ликвидации трамвайного маршрута вынуждена ходить на работу пешком. «Мне идти минут 50. Так как получается, что, чтобы сесть на трамвай №4, мне нужно пройти полпути. А дочки у меня идут минут 15 до трамвая, а если будет грязь и гололед - то не меньше 20 - потом едут пять минут. Если раньше можно было съездить на трамвае по делам или погулять, то сейчас этого нет, потому что пока дойдешь до трамвая, уже устанешь», - посетовала она.

Комментариями представителей администрации Волгограда относительно восстановления трамвайного маршрута "Кавказский узел" пока не располагает.