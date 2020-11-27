Супруга Афгана Садыгова назвала критическим его состояние

27 ноября 2020, 07:39

Состояние Афгана Садыгова, больше трех недель голодающего в бакинском СИЗО, ухудшилось до критического, а сроки рассмотрения его жалобы на приговор затягиваются, сообщила 26 ноября супруга журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга Афгана Садыгова рассказала, что 13 мая он был задержан, а в их квартире был проведен обыск. Садыгова преследуют за журналистскую деятельность и выступления в соцсетях, считает она. 3 ноября суд приговорил журналиста к семи годам лишения свободы. 4 ноября в знак протеста он объявил голодовку. После 20 суток голодовки состояние здоровья Садыгова ухудшилось, сообщила 26 ноября его супруга.

По данным следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с должностными лицами исполнительной власти города Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признался "в совершенных преступных деяниях", сообщила Генпрокуратура Азербайджана 14 мая.

Состояние Афгана Садыгова ухудшилось, сообщила 26 ноября супруга. "Афгану с каждым днем становится все хуже и хуже. Сегодня 23-е сутки и четвертый день сухой голодовки. Он истощен, его едва было слышно. Афгана еле привели к переговорному пункту в СИЗО. Афган по прежнему не позволяет, чтобы ему ставили капельницу", – рассказала Садыгова 26 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

Рассмотрение судом дела журналиста затягивается, считает она. "На сегодняшний день Афгана может освободить только апелляционный суд. Зная об его голодовке, рассмотрение жалобы затягивают. Он на пороге смерти", – подчеркнула Садыгова.

25 ноября Садыгова посетили представители Международного комитета Красного Креста, добавила она. "Они тоже удручены состоянием Афгана. Но представители Красного Креста сказали, что они только могут направить информацию в соответствующие органы, но влиять на их решения не в состоянии", – сказала Севиндж Садыгова.

Судейский состав Бакинского апелляционного суда, который будет рассматривать жалобу на приговор Садыгову, будет назначен 30 ноября. Далее, в течение 15 рабочих дней, судьи определят дату предварительных слушаний, рассказал адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

Защита будет стараться ускорить рассмотрение дела, так как состояние здоровья Садыгова критическое, отметил он. "Я планировал сегодня посетить Афгана Садыгова в Бакинском СИЗО-1, однако возникла необходимость в неотложной защите по делу другого гражданина и потому я не смог поехать в изолятор. Но с Афганом Садыговым, говорила его супруга и она сообщила, что состояние журналиста критическое", – сказал 26 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Эльчин Садыгов.

В Бакинском представительстве Международного комитета Красного Креста воздержались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации о лицах, которых ее сотрудники посещают в местах заключения. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне этого года признал Афгана Садыгова политзаключенным.

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