Силовики отчитались о расследовании земельных махинаций в Ингушетии

24 ноября 2020, 15:59

Земельные участки стоимостью более 4,6 миллиона рублей были незаконно переданы сотрудниками сельской администрации в собственность жителей села Сурхахи Назрановского района Ингушетии, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября Следком по Ингушетии сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном выделении в собственность жителей села Сурхахи 38 земельных участков стоимостью более 26 миллионов рублей.

По данным следствия, чиновники администрации села Сурхахи Назрановского муниципального района Ингушетии с 2005 года по 2018 год без законных оснований выдали двум местным жителям выписки о праве пользования земельными участками площадью 17500 кв. метров, сообщил сегодня СКР по Ингушетии. "Выписки послужили основанием для регистрации права собственности на указанные земельные участки общей кадастровой стоимостью более 4,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии на своем сайте.

Следком и прокуратура на 15:30 мск не уточнили, в отношении каких сотрудников администрации начато расследование, также не сообщается, проходят ли по данному делу сотрудники администрации, которые подозреваются в незаконном выделении 38 земельных участков.

Часть 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" также предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 августа следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников администрации Сурхахи после того, как прокуратура Назрановского района в ходе проверки установила, что 203 земельных участка общей площадью более 231 тысячи квадратных метров были необоснованно выделены под индивидуальное жилищное строительство.