14 августа 2020, 16:05

Чиновники из ингушского села заподозрены в махинациях с землей

Земельные участки стоимостью более 66 миллионов рублей были незаконно выделены в собственность жителей села Сурхахи Назрановского района, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии. Следком начал расследование по делу о превышении должностных полномочий.

Прокуратура Назрановского района в ходе проверки в селе Сурхахи установила, что 203 земельных участка общей площадью более 231 тысячи квадратных метров были незаконно выделены под индивидуальное жилищное строительство.

С 2005 по 2018 годы "неустановленные должностные лица администрации" выдали выписки из похозяйственных книг и постановления администрации района "О выделении земель под расширение приусадебного фонда села Сурхахи", что дало возможность жителям зарегистрировать право собственности на земельные участки кадастровой стоимостью более 66 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии.

При этом постановление администрации района не предусматривало предоставление земель под индивидуальное жилищное строительство, в нем говорится "об отводе земельных участков площадью 69 га под расширение приусадебного фонда в сельском поселении", отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура усмотрела в действиях чиновников признаки служебного подлога. Управление Следкома по Ингушетии начало расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Максимальное наказание по части 3 статьи 286 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", следствие предъявило обвинение в мошенничестве с земельными участками бывшему и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуаду Шихиеву и еще 10 предполагаемым членам преступной группы. По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а  рыночная - 200 миллионов рублей.

Примечание:

"Суд отменил сделку о передаче рощи под парковку после протестов ростовчан", "Отчеты о спецоперациях в Ингушетии дали повод для критики в адрес силовиков", "Следователи рассказали подробности о перестрелке в Сурхахи".

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