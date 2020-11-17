Рамзан Кадыров около изображений персонажей комиксов на стенах детского центра в Курчалое. Кадр видео канала Рамзана Кадырова вконтакте https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_543529&z=video279938622_456243691%2F521a68267418560268%2Fpl_post_279938622_543529

17 ноября 2020, 13:45

Слова Кадырова о персонажах Marvel вызвали критику в соцсети

Рамзан Кадыров потребовал заменить фотографиями "настоящих героев" изображения персонажей комиксов на стенах детского центра в Курчалое. Некоторые пользователи "ВКонтакте" сочли позицию главы Чечни излишне строгой.

Рамзан Кадыров, посетивший 16 ноября Курчалой, поручил убрать со стен детского игрового центра изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.

"Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. [...] Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - привело в тот же день РИА Новости слова Рамзана Кадырова, обращенные к подчиненным.

О визите в Курчалой Рамзан Кадыров сообщил 16 ноября и на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На опубликованном им видео видно, что стена в помещении одного из зданий оформлена рисунками с изображениями персонажей Marvel в частности, Тором и Капитаном Америкой. На видео Рамзан Кадыров, обращаясь к сопровождающим, говорит по-чеченски, но слова "настоящие герои" произносит по-русски.

Под публикацией главы Чечни размещено несколько десятков комментариев. Авторы некоторых из них критически отреагировали на заявление Кадырова о "настоящих героях". "И кто же эти настоящие герои?" – поинтересовался, в частности, Эрик Овсянников. "Не пойму, какие герои-то будут?" – добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Интересно будет посмотреть, на кого поменяют картинки на стенах. Обязательно держите в курсе!" – заочно обратился к главе Чечни Дмитрий Мироненко. "Зачем? Что плохого в мультгероях? На них выросло не одно поколение детей", - написала Алина Манакова.

"Интересно, детские игрушки героев Марвел тоже будут изымать и заменять их фигурками павших героев? Сказки тоже запретят? "Кот-в -сапогах" представитель страны НАТО! Зачем лишать детей детства", - поделился негодованием пользователь с ником "Валера Валера".

Рамзан Кадыров, по состоянию на 13.45 мск, не принял участия в обсуждении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Чечни позиционируют себя как хранителей чеченских традиций. В частности, 15 июля 2019 года министр культуры республики в эфире телеканала "Грозный" подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил чиновник. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", пояснили авторы телесюжета. 

Примечание:

"Цензура чеченской музыки вызвала ироничные отзывы в соцсети", "Практика извинений в Чечне прививает людям привычку к самоцензуре", "Прокатчики юга России проигнорировали мнение Кадырова о "Матильде".

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