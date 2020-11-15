Закрытый фудкорт. стопкадр zebra-tv.

15 ноября 2020, 05:54

Работа общепита ограничена в Адыгее из-за коронавируса

В Адыгее заведениям общепита, расположенным на фудкортах, разрешено работать только на заказ и на вынос, если они не имеют собственных посадочных мест.

Как писал "Кавказский узел", за сутки 14 ноября в Адыгее зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 6753.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Адыгее ограничили работу заведений общепита. Теперь все рестораны и кафе, которые не имеют отдельной посадочной зоны, должны обслуживать только навынос или работать по доставке заказов. Речь идет о заведениях общепита, расположенных в так называемых "фудкортах", то есть зонах питания в крупных торговых центрах, имеющих общий зал с посадочными местами, пишет 14 ноября "Юга.ру".

В кафе и ресторанах, а также в других общественных местах также является обязательным ношение масок и перчаток, пишет ГТРК "Адыгея".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"15 школьных классов закрыты на карантин в Ингушетии", "Госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 возобновил работу в Черкесске", "Пользователей соцсети обеспокоили двухнедельные каникулы в школах Кабардино-Балкарии".

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