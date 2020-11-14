Грузинская оппозиция объявила о новых митингах

14 ноября 2020, 18:10

Митинг перед зданием парламента в Тбилиси завершился, его участники запланировали проведение следующей акции на ближайшие дни.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошли выборы в парламент по смешанной избирательной системе. После выборов оппозиция вышла на митинги, отказавшись признать их итоги. Окружные избирательные комиссии получили около двух тысяч жалоб в связи с нарушениями при проведении голосования. 13 ноября Центризбирком заявил, что 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов, по предварительным данным, повторное голосование будет проведено в 17 округах. Политологи назвали уступкой переговоры властей Грузии с оппозицией. Сегодня оппозиция вновь устроила митинг, требуя проведения новых парламентских выборов.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. 8 ноября акция в Тбилиси, по данным организаторов, собрала около 10 тысяч человек. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста.

Митинг перед зданием парламента в Тбилиси длился менее трех часов. Завершая его, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сказал, что следующая акция пройдет в ближайшие дни. После заявления Мелии митингующие прослушали гимн Грузии и стали мирно расходиться, пишет "Интерфакс".

"Эта борьба стратегическая и нам придется собраться еще не раз в разных форматах, не только на проспекте Руставели", - цитирует Мелию "Sputnik-Грузия".