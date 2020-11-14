Оппозиция устроила митинг у здания парламента в Тбилиси

14 ноября 2020, 16:40

Участники митинга в столице Грузии потребовали проведения новых парламентских выборов, изменения руководства центральной избирательной комиссии и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошли выборы в парламент по смешанной избирательной системе. После выборов оппозиция вышла на митинги, отказавшись признать их итоги. Окружные избирательные комиссии получили около двух тысяч жалоб в связи с нарушениями при проведении голосования. 13 ноября Центризбирком заявил, что 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов, по предварительным данным, повторное голосование будет проведено в 17 округах. Политологи назвали уступкой переговоры властей Грузии с оппозицией.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. 8 ноября акция в Тбилиси, по данным организаторов, собрала около 10 тысяч человек. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста.

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции вышли сегодня на митинг к зданию парламента в Тбилиси. "Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он подчеркнул, что параллельно с акциями протеста проходят переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса. "У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ. Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть", - цитирует Мелию "Интерфакс".

Член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили также заявил, что требования оппозиции остаются прежними. "Мы требует назначения новых парламентских выборов, изменения руководства центральной избирательной комиссии и освобождения политзаключенных. То, что начался диалог между сторонами, не означает, что уличные протесты прекратятся", - передает его слова РИА "Новости".

Число протестующих продолжает увеличиваться, проспект Руставели перекрыт. В связи с угрозой распространения коронавируса всем митингующим бесплатно раздают маски и предлагают продезинфицировать руки антисептиком, написал в 15.12 мск "Sputnik-Грузия".