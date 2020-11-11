Следствие отреагировало на голодовку Халитова

11 ноября 2020, 18:03

Следственное управление начало проверку данных врача Салима Халитова о нарушениях в дагестанской больнице, однако активист отказался прервать сухую голодовку. Совет врио главы Дагестана подать в суд на Минздрав оказался невыполнимым, сообщил Халитов.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября дагестанский врач, руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов начал сухую голодовку, требуя повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии в больнице, откуда он уволился после конфликта с руководством.

Халитов работал заведующим отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева. Критикуя руководство, он, в частности, указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Министерство приняло сторону главврача центра.

Салим Халитов заявил, что намерен голодать, пока не будет выполнено его требование о проверке установки мультиспирального томографа на соответствие СанПину. "Требую, чтобы провели проверку в присутствии независимых журналистов, независимых общественников и представителей Роспотребнадзора", - отметил активист.

Он настаивает на увольнении министра здравоохранения Дагестана и руководителя Республиканского ортопедо-травмотологического центра, если будут выявлены нарушения. "Если мои данные не подтвердятся и я окажусь неправ, то я попрошу извинения и уйду", - сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

Врач проводит голодовку, сидя в собственном автомобиле перед зданием Республиканского ортопедо-травмотологического центра. По словам голодающего, никакой реакции со стороны руководства центра и регионального Минздрава нет. Однако с ним связались следователи, которые попросили предоставить информацию относительно установки прибора в больнице, и теперь изучают ее. "Они уговаривали меня прекратить голодовку и подождать их решения, но я сказал, что пусть они решают, а голодовку я не буду прекращать", - рассказал Халитов.

Салим Халитов неоднократно выходил на акции протеста. Так, 12 октября он устроил акцию на крыше многоэтажки в Махачкале. Врио главы Дагестана Сергей Меликов 29 октября заявил, что не может лично проверить обоснованность претензий Халитова к установке аппарата в больнице. Он предложил Халитову разрешить спор с Минздравом республики в суде.

По словам Халитова, после встречи с врио главы Дагестана он, проконсультировавшись с несколькими специалистами, узнал, что не имеет юридических оснований, чтобы оспорить установку томографа в суде. "Подать иск на больницу в связи с тем, что у них томограф установлен с нарушениями, я не уполномочен. Я могу обратиться в прокуратуру, а прокуратура может подавать иск в суд", - пояснил Халитов.

Врач уверен, что Меликов говорил об обращении в суд, то не знал об отсутствии у Халитова такой возможности. "Он не был в курсе этих юридических тонкостей",- сказал Салим Халитов.

Протестующий уточнил, что еще в сентябре обращался в Прокуратуру Ленинского района Махачкалы с просьбой проверить ситуацию с томографом. Обращение, насколько ему известно, было перенаправлено в республиканскую прокуратуру, но потерялось.

На сайте дагестанского управления Следкома, по состоянию на 18.03 мск 11 ноября, отсутствует информация о ходе или резальтатах проверки жалобы Халитова.