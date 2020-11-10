Салим Халитов объявил о бессрочной голодовке

10 ноября 2020, 10:21

Дагестанский врач Салим Халитов начал сегодня сухую голодовку, требуя повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский врач, руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов неоднократно выходил на акции протеста. 12 октября он устроил акцию на крыше многоэтажки в Махачкале, требуя проверить помещение с новым аппаратом компьютерной томографии в травматологическом центре на соответствие стандартам. Врио главы Дагестана Сергей Меликов 29 октября заявил, что не может лично проверить обоснованность претензий Халитова к установке аппарата в больнице. Он предложил Халитову разрешить спор с Минздравом республики в суде.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов заявил о нарушениях в работе медучреждения и после этого уволился из него. Критикуя руководство, Халитов указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Министерство приняло сторону главврача центра.

Халитов объявил сегодня голодовку с требованием повторно проверить на соответствие требованиям СанПиН помещение с новым аппаратом компьютерной томографии в травматологическом центре. Проверка должна проходить в присутствие его самого, а также других активистов и журналистов, сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

"Голодовка будет длиться до тех пор, пока не проверят КТ с участием активистов, журналистов независимых СМИ и моим. И, если я окажусь прав, - уволить и министра и главврача", - заявил Халитов.

Он отметил, что начинает сухую голодовку с 10 ноября. Акцию, по словам Халитова, он будет проводить в собственной машине перед зданием Республиканского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева.

Халитов также заявил, что после встречи с Сергеем Меликовым ничего не изменилось. "Проблема не решилась после встречи с главой (врио главы Дагестана), и, как выяснилось в дальнейшем, - я не уполномочен подавать в суд", - рассказал Халитов.