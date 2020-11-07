07 ноября 2020, 16:06

Работа махачкалинского кафе приостановлена после массового отравления

Кафе в столице Дагетана, после посещения которого с признаками отравления госпитализированы 39 человек, работало с многочисленными нарушениями, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", с 3 по 7 ноября в Махачкале было зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. 39 человек госпитализированы, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. По данным ведомства, все пациенты рассказали, что покупали еду в одном и том же кафе.

"Установлено, что все пострадавшие употребили блюда из курицы (куриную шаурму, салат из куриной печени, пиццу из курицы)... По первичным результатам лабораторного исследования, в материалах от больных выявлено ДНК сальмонеллы", - сообщил сегодня Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным ведомства, пищевая токсикоинфекция выявлена у 40 посетителей махачкалинского кафе. Проверка показала, что в заведении общепита нарушались требования санитарного законодательства. "Работа кафе приостановлена", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте регионального Роспотребнадзора.

Ведомство с результатами проверки обратилось в прокуратуру и следственное управление Следственного комитета по Дагестану, сказано в сообщении.

Примечание:

"29 детей остаются в больнице после массового отравления в Махачкале", "Число заболевших кишечной инфекцией в дагестанском селе увеличилось до 53". "Острая кишечная инфекция выявлена у 39 детей в дагестанском селе".

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