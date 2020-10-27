Три оппозиционера задержаны на акции протеста в Тбилиси

27 октября 2020, 08:43

Полицейские задержали лидера партии "Грузинский выбор" Бежана Гунаву и двух его соратников, которые 26 октября вышли на акцию протеста против использования незадекларированных денег на выборах в парламент Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым назначила на 31 октября выборы в парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии. Регистрацию на выборы прошли 66 партий из 78 обратившихся, сообщила 4 сентября пресс-служба ЦИК. Политологи спрогнозировали низкую явку избирателей.

В выборах в парламент Грузии 31 октября примет участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы пройдут по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, новый парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избираемых по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%. "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж о ходе избирательной кампании в Грузии.

Активисты 26 октября провели акцию под названием "Черные деньги". По их мнению, в предвыборной кампании используются незадекларированные средства, чтобы не платить налоги в госбюджет. На акции прозвучали обвинения в адрес Службы государственного аудита в халатности и игнорировании подобных случаев, сообщил "Sputnik-Грузия".

Участники акции были задержаны после того, как Гунава и Шаврешиани стали бросать в здание яйца, а Пурцелиани, несмотря на противостояние полиции, вошел во двор Службы госаудита. Гунава также требовал встречи с главой Службы государственной аудита Ираклием Меквабишвили и несколько раз попытался войти в здание, но ему помешала полиция, пишет "Новости-Грузия".