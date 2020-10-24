Пользователи соцсети оценили шансы Хабиба на победу над Гэтжи

24 октября 2020, 18:26

Боец Хабиб Нурмагомедов должен победить сегодня на турнире UFC американца Джастина Гэтжи в память об умершем отце, и чтобы оправдать поддержку фанатов из Дагестана, заявили пользователи Instagram. Их оппоненты сочли фаворитом поединка бойца из США.

Как сообщал "Кавказский узел", Хабиб Нурмагомедов встретится сегодня в Абу-Даби с другим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе, американцем Джастином Гэтжи. Начало поединка запланировано на 23.00 мск.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье. Последний поединок, состоявшийся в 2019 году, также прошел в Абу-Даби, указано в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом". Таким образом, сегодня Нурмагомедов будет отстаивать свой титул в третий раз.

Многие читатели Instagram-паблика "Новости Дагестана" (moy__dagestan05) высказали сегодня уверенность в том, что победит Хабиб Нурмагомедов. "Хабиб по любому победит. Мы с тобой, брат!" - написал пользователь из Казахстана aza.duzeev. "Победа будет за тобой", - написала Нурмагомедову taminorma67. "Увидим твою победу", - высказался ma.gomedov7390.

"Хабиб, брат, мы делаем дуа (молимся. - Прим. "Кавказского узла") за тебя", - написал murodov154. "Я не могу просить у Аллагьа, чтобы выиграл Хабиб, так как это запретно в исламе, но я прошу Аллагьа, чтобы не выиграл неверный", - отметил muhammad25534.

"Хабиб просто обязан победить", - заявила gamidova.diana. "Он постарается сделать все возможное для победы, так как Дагестан с ним", - ответила ей susanagasanbekova.

"Главное - это спортивное поведение. Оно у нашего брата есть, и он победит", - заявил sheix_sheixov77.

Сразу после победы над Конором Макгрегором в 2018 году у Нурмагомедова возник словесный конфликт с тренером соперника Деннисом Диллоном, находившимся возле октагона. Хабиб, перепрыгнув через ограждение, бросился на Диллона. Началась массовая драка. Пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге. Впоследствии Нурмагомедов публично извинился за то, что устроил потасовку и заявил, что Макгрегор провоцировал его своими оскорблениями. Атлетическая комиссия штата Невада (США) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на полмиллиона долларов.

За пять часов, к 18.26 мск 24 октября, публикация в паблике "Новости Дагестана" собрала 20,5 тысячи просмотров и 98 комментариев. У паблика 97,3 тысячи подписчиков.

В еще одной публикации в этой группе пользователь kavkaz_virus усомнился в победе Нурмагомедова. "Гаджи выиграет его, вот увидите", - написал он. "Поспорим", - предложил в ответ __ibragimov_500__.

"Наш Хабиб, без всякого сомнения, выиграет", - заявила, в свою очередь, ismailova3285.

За три часа, к 18.26 мск 24 октября, эта публикация собрала 428 "лайков" и 22 комментария.

Читатель страницы Нурмагомедова в Instagram ufsb_001 заявил сегодня, что победит Гэтжи. "Джастин Гэтжи нокаутирует Хабиба и конкретно отобьет ноги", - написал он. "Хабиб выиграет бой!" - заявила marmina_gamina_. "Ты сегодня одержишь победу!" - обратился к бойцу slow_eagle.

"Ты откроешь миру все, что в тебя вложила твоя семья, а мы будем смотреть, как ты делаешь дело, которое тебе оставил отец. А после того, как клетка закроется, пройди его насквозь, в честь памяти отца", - пожелал сегодня bankrot05.

Публикация на странице Нурмагомедова от 21 октября, к которой были сделаны эти комментарии, к 18.26 мск 24 октября, эта публикация собрала 1,1 миллиона просмотров и 18,3 тысячи комментариев. У Хабиба 22,2 миллиона подписчиков.

Отец Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, будущего чемпиона UFC он тренировал с детства. Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, впал в кому и 3 июля скончался в одной из московских клиник. Его похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района. Местные депутаты проголосовали за переименование села в честь тренера.