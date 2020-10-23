23 октября 2020, 22:15

Продлен арест предполагаемому зачинщику перестрелки в Чернозубове

Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей на три месяца Василия Дакишвили, обвиненного по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. В августе срок их ареста был продлен до 21 октября.

Ростовский областной суд до 21 января продлил арест Василия Дакишвили, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Заседания, на которых будет решаться вопрос о продлении меры пресечения Салиму Мусаеву и Рашиду Ибрагимову, назначены на 26 октября, отметил он.

Василий Дакишвили, находится под стражей с 24 октября 2019, Салима Мусаева суд арестовал 29 октября 2019 года, Рашида Ибрагимова - 5 ноября 2019 года.  Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, говорится в части 3 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса России. 

Комментариями от Дакишвили или его представителей относительно продления ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое были ранены. Были задержаны шесть человек, из которых трое - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В международном розыске, как отчиталось следствие 17 декабря 2019 года, оставался один подозреваемый. Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Примечание:

"Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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