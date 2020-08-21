21 августа 2020, 22:08

Суд продлил арест обвиняемым по делу о пяти убитых в Чернозубове

Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца сроки содержания под стражей Василию Дакишвили, Салиму Мусаеву и Рашиду Ибрагимову, обвиненным по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как сообщал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. В июне срок их ареста был продлен до 21 августа..

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 21 октября продлил арест Дакишвили и Мусаева, арест Ибрагимова продлен до 22 октября, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое были ранены. Были задержаны шесть человек, из которых трое - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В международном розыске, как отчиталось следствие 17 декабря 2019 года, оставался один подозреваемый.

Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Примечание:

"Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове", "Дорожный конфликт в центре Ростова-на-Дону закончился перестрелкой", "Местные жители рассказали о стабилизации ситуации на хуторе Чернозубов".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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