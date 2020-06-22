Оставлены под арестом задержанные после перестрелки в Чернозубове

22 июня 2020, 11:08

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца продлил сегодня срок содержания под стражей Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, обвиненных по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как сообщал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. Срок их ареста истекал 21 июня.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 21 августа продлил арест Дакишвили, Мусаева и Ибрагимова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. На сайте Ленинского райсуда к 11.05 мск 22 июня не появилось информации о продлении ареста.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Были задержаны шесть человек, причем трое - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В международном розыске, как отчиталось следствие 17 декабря 2019 года, оставался еще один подозреваемый.

Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта. Силовики брали хутор под усиленную охрану, но сняли ее еще в конце ноября 2019 года.