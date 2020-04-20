Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове

20 апреля 2020, 19:18

Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом до 21 июня трех обвиняемых по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, а также Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов. 20 февраля суд продлил им арест до 21 апреля.

22 октября 2019 года земельный спор двух семей чеченских фермеров на хуторе Чернозубов Ростовской области закончился перестрелкой. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. 13 ноября 2019 года губернатор Василий Голубев сообщил, что по делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске. 17 декабря того же года Следком проинформировал, что три предполагаемых участника перестрелки задержаны при попытке пересечь границу с Украиной. ФСБ в свою очередь заявила о четырех задержанных.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на два месяца арест Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. "Дакишвили, Мусаеву, Ибрагимову продлен арест до 21 июня включительно", - сказал он.

Информации о продлении ареста обвиняемым на сайте суда к 19.10 мск нет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда.

Напомним, что семьи Дакишвили и Бациевых спорили о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив, которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.