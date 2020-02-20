Продлен арест подозреваемых по делу о перестрелке в Чернозубове

20 февраля 2020, 11:50

Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца срок ареста Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, подозреваемых по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, а также Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта.

22 октября 2019 года земельный спор двух семей чеченских фермеров на хуторе Чернозубов Ростовской области закончился перестрелкой. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. 13 ноября 2019 года губернатор Василий Голубев сообщил, что по делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске. 17 декабря того же года Следком сообщил, что три предполагаемых участника перестрелки задержаны при попытке пересечь границу с Украиной. ФСБ в свою очередь сообщило о четырех задержанных.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на два месяца арест Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. "Дакишвили, Мусаеву, Ибрагимову продлен арест до 21 апреля включительно", - сказал он.

На сайте Ленинского райсуда информация о продлении ареста, по состоянию на 11.49 мск, не опубликована. Ранее срок ареста всех троих подозреваемых был продлен до 21 февраля, сообщило 18 декабря 2019 года ТАСС. Комментариями от обвиняемых либо их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что семьи Дакишвили и Бациевых спорили о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.