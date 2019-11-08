08 ноября 2019, 16:30

Суд оставил в СИЗО предполагаемого участника перестрелки в Чернозубове

Ростовский областной суд отказался перевести под домашний арест предполагаемого участника перестрелки между чеченскими фермерами в хуторе Чернозубов, в ходе которой погибли пять человек и были ранены двое.
Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в конфликт на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. В перестрелке погибли пять человек, еще двое были ранены. Первым после перестрелки силовики задержали Василия Дакишвили. Суд поместил его под стражу на два месяца. Силовики считают Дакишвили организатором перестрелки, он отрицает свою вину. Второго подозреваемого задержали в Грозном и 25 октября передали ростовским полицейским, о его аресте не сообщалось. По словам источника в МВД Чечни, это Мераб Маргошвили. 29 октября суд заключил под стражу Салима Мусаева, задержанного по этому делу. В полицию явился также Рашид Ибрагимов, он утверждает, что был лишь случайным свидетелем убийства.
5 ноября Ленинский райсуд в Ростове-на-Дону постановил заключить Ибрагимова под стражу.
Сегодня Ростовский облсуд рассматривал апелляционную жалобу защитника Рашида Ибрагимова. 
"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 октября оставлено без изменения" - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. 
Вместе с этим, жалоб на арест Салима Мусаева в облсуд не поступало, уточнили в пресс-службе.
Комментариями Рашида Ибрагимова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.
Напомним, что родственники и знакомые погибших назвали реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта. Представители семей Дакишвили и Бациевых спорили о правах на пастбище площадью 20 га. Сельхозкооператив "Новоселовский", главой которого является Василий Дакишвили, с 2018 года арендовал эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, но Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало".
Примечание:

"Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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