Суд оставил в СИЗО предполагаемого участника перестрелки в Чернозубове

08 ноября 2019, 16:30

Ростовский областной суд отказался перевести под домашний арест предполагаемого участника перестрелки между чеченскими фермерами в хуторе Чернозубов, в ходе которой погибли пять человек и были ранены двое.

Как сообщал " Кавказский узел ", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в конфликт на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. В перестрелке погибли пять человек, еще двое были ранены. Первым после перестрелки силовики задержали Василия Дакишвили. Суд поместил его под стражу на два месяца. Силовики считают Дакишвили организатором перестрелки, он отрицает свою вину. Второго подозреваемого задержали в Грозном и 25 октября передали ростовским полицейским, о его аресте не сообщалось. По словам источника в МВД Чечни, это Мераб Маргошвили. 29 октября суд заключил под стражу Салима Мусаева, задержанного по этому делу. В полицию явился также Рашид Ибрагимов, он утверждает, что был лишь случайным свидетелем убийства.

Сегодня Ростовский облсуд рассматривал апелляционную жалобу защитника Рашида Ибрагимова.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 октября оставлено без изменения" - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Вместе с этим, жалоб на арест Салима Мусаева в облсуд не поступало, уточнили в пресс-службе.

Комментариями Рашида Ибрагимова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.