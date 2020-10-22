22 октября 2020, 21:01

Следствие отчиталось о завершении расследования дела Галины Морозовой

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Галины Морозовой, которая в 2019 году баллотировалась на пост губернатора региона. Женщине предъявлено обвинение в убийстве 12-летнего сына.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня правоохранители сообщили о задержании жительницы Астраханской области после того, как под полом дома в Советском районе Астрахани было найдено тело 12-летнего ребенка, которое было залито бетоном. Женщина призналась в совершении преступления, 27 июня суд арестовал ее на два месяца.

6 марта семейная пара заявила в правоохранительные органы о том, что их сын 4 марта ушел из дома и не вернулся. Следствие полагает, что мальчик вернулся домой под утро 5 марта, мать в ходе ссоры ударила его гантелей, в результате чего он скончался. Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено в доме его старшего брата. "Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив", - сказано в сообщении Следкома.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Астрахани, которая обвиняется в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России). После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

По версии следствия, в марте 2020 года женщина, дождавшись, когда сын уснет, ударила его по голове острым концом пластиковой кисти и металлической гантелей. "От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте преступления. После убийства она вывезла труп сына и скрыла в подвальном помещении дома своей матери", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Санкции пункта "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь. Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел", пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что речь в деле об убийстве ребенка идет о местной активистке Галине Морозовой, которая, по данным областного избиркома, дважды баллотировалась в депутаты региональной думы и в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области. Женщина состояла в партии "Справедливая Россия", в конце апреля подала заявление на выход из нее. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала, что у нее четверо детей, старшему из которых 36 лет.

Примечание:

"Майкопский суд признал подростка виновным в подготовке нападения на школу", "Суд отменил приговор по резонансному делу астраханского психиатра", "Житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком".

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