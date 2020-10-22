Краснодарский гандбольный клуб СКИФ оказался под угрозой закрытия

22 октября 2020, 05:37

Директор СКИФа Олег Ходьков заявил о финансовых проблемах клуба, которые поставили его на грань закрытия. Из-за проблем команда не смогла поехать на матч с ЦСКА в Москву.

Директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков 21 октября попросил о встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

По словам Ходькова, клуб с 2015 года по договоренности с краевой администрацией финансировала группа компаний "Европея". В этом году руководство "Европеи" выразило готовность продолжать финансирование клуба, но заявило о необходимости обговорить условия с кубанскими властями, информируют "Юга.ру".

Однако, по словам Олега Ходькова, уже два месяца не удается организовать встречу с краевыми властями, причем он уже несколько раз направлял письма с просьбой об этом губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

Директор клуба назвал финансовую ситуацию критической. В частности, из-за проблем команда впервые в истории отказалась от поездки в Москву на матч с ЦСКА в рамках чемпионата России.

Матч между клубами ЦСКА и СКИФ в рамках девятого тура мужского чемпионата России по гандболу должен был состояться в Москве 24 октября, но был отменен. Федерация гандбола России пока не приняла решение, перенести игру или же засчитать краснодарцам техническое поражение, информирует "Спорт-Экспресс".

По словам Ходькова, для решения проблем СКИФа нужно 60 миллионов рублей в год. "Это минимум, который позволит клубу существовать. Благо, наша команда на протяжении многих лет состоит из своих воспитанников", - цитирует его ТАСС.

В министерстве физической культуры и спорта изданию сообщили, что власти края с 2015 года не финансируют профессиональные игровые клубы.

В турнирной таблице СКИФ занимает девятую строчку с двумя очками. Команда сыграла семь матчей, причем лишь один из них выиграла, тогда как проигрышами завершились остальные шесть встреч, говорится в сообщении на сайте Федерации гандбола России.

Напомним также, что, как писал "Кавказский узел", футбольный клуб "Кубань" также столкнулся с финансовыми трудностями после того, как потерял инвестора - "Индустриальный союз Донбасса". 4 мая 2018 года суд назначил конкурсного управляющего в футбольном клубе, где по инициативе налоговиков началась процедура банкротства. По словам замгубернатора Кубани Андрея Коробки, долги клуба достигли 2,8 миллиарда рублей. Международная федерация футбола оштрафовала "Кубань" на 15 тысяч долларов из-за долгов перед игроками. 13 июня 2018 года футбольный клуб "Кубань" был переименован в "Урожай". Финансовый директор "Кубани" был задержан в марте 2018 года по делу о мошенничестве, ему предъявлено обвинение в неофициальном перечислении новым игрокам 36 миллионов рублей.