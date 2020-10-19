Утвержден приговор жительнице Грозного за публикации в соцсети

19 октября 2020, 20:49

Суд оставил в силе приговор жительнице Грозного Медни Ящуркаевой, осужденной на 2 года колонии по делу об оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Южный окружной военный суд приговорил уроженку Чечни Медни Ящуркаеву к двум годам колонии, признав ее виновной в призывах к терроризму после публикаций сообщений, фото и видео в Интернете.

По версии следствия, с января 2018 года по 5 февраля 2019 года 29-летняя Ящуркаева со своего мобильного телефона разместила на публичном канале одного из мессенджеров, насчитывавшего 1220 участников, тексты, фото и видеоролики. Публикации содержали "призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма", сочли следователи.

Защита Ящуркаевой обжаловала приговор, сочтя его слишком строгим, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Ящуркаеву виновной и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Согласно материалам дела, безработная Ящуркаева проживает в Грозном, в официальном браке не состоит, имеет пятерых несовершеннолетних детей.