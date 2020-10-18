Пользователи соцсети поспорили о перспективах дагестанского борца Жамалова на чемпионате мира

18 октября 2020, 12:23

Дагестанские борцы Ахмед Усманов и Разамбек Жамалов одержали победу в двух весовых категориях во второй день чемпионата России, в третьей весовой категории "золото" завоевал североосетинский борец Чермен Валиев. Разамбек Жамалов - молодой спортсмен, и отправлять его на предстоящий чемпионат мира по вольной борьбе будет ошибкой, заявили пользователи "ВКонтакте". Некоторые авторы комментариев выразили уверенность, что он справится.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября борцы из Дагестана одержали победу во всех трех весовых категориях на чемпионате России по вольной борьбе, золотые медали завоевали Абасгаджи Магомедов, Гаджимурад Рашидов и Заур Угуев.

В подмосковном Наро-Фоминске с 16 по 18 октября проходит чемпионат России по вольной борьбе. В первый день соревновались борцы в весовых категориях до 57, до 61 и до 65 килограммов. Во всех трех весовых категориях "золото" досталось спортсменам из Дагестана, сообщил 16 октября "Черновик".

Завершился второй день чемпионата России - 2020 по вольной борьбе в Наро-Фоминске, который определил победителей и призеров в трех весовых категориях. В весовой категории до 79 килограммов одержал победу дагестанец Ахмед Усманов, первое место в весовой категории до 74 килограммов занял также спортсмен из Дагестана Разамбек Жамалов. В весовой категории до 70 килограммов одержал победу владикавказец Чермен Валиев, сообщили 17 октября РИА "Новости".

Жамалов одержал победу над участником чемпиона мира 2014 года Хетика Цаболова со счетом 5:1, в турнире также участвовали двукратный победитель мировых первенства Заурбек Сидаков, чемпионы мира прошлых лет Магомед Курбаналиев и Магомедрасул Газимагомедов, информировало агентство.

"В весовой категории до 74 килограммов боролись четыре чемпиона мира, а молодой спортсмен Разамбек Жамалов обошел их и стал чемпионом России", - приводит сообщение главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева агентство. Он отметил, что подготовка к чемпионату мира продолжится: "посмотрим на форму кандидатов на участие".

При этом он считает, что успех Жамалова не стал большой неожиданностью, "потому что в прошлом году он в финале чемпионата России со счетом 10:10 завершил схватку с Давидом Баевым (борец из Северной Осетии, - прим. "Кавказского узла") и стал вторым.

Пользователи соцсети оценили победу Жамалова

Федерация спортивной борьбы России также опубликовала результаты чемпионата на своей официальной странице "ВКонтакте". По данным на 11.30 мск сегодня, пользователи прокомментировали сообщение 66 раз и оставили под ним 110 отметок "нравится". Авторы комментариев отметили уверенное выступление дагестанских бойцов.

"И сегодня (17 сентября) два "золота" в Дагестан уезжает, итого пять золотых медалей из шести за первые два дня", - прокомментировал пользователь Мурад Рагимов.

"Жамалов весь турнир уверенно боролся", - написал Kobe Guseinov.

Тем не менее, некоторые пользователи считают, что Жамалова рано отправлять на чемпионат мира по вольной борьбе.

"Если Жамалова отправят на мир - это будет ошибка. Думаю, он не сможет взять медаль там, потому что практически все баллы он взял по ошибке соперников", - считает Сергей Попов. Он также пояснил, что хотел бы видеть на чемпионате мира Жамалова.

Проведение чемпионата мира по спортивной борьбе -2020 планируется в сербском городе Белграде с 12 по 20 декабря, сообщил 4 июля со ссылкой на пресс-службу Объединенного мира борьбы (UWW) ТАСС.

"Но тут объективно: Россия слабая была сама по себе, сказался простой у борцов (из-за карантина по коронавирусу). Конечно, я хочу, чтобы Разамбек выиграл... но это практически невозможно на 74-й (в весовой категории до 74 килограммов) для него на данный момент", - уточнил он.

"Сергей, ты прав, я уже переживаю за его здоровье. А вдруг Тедеев его отправит, и туда приедет Дейк (американский борец вольного стиля, чемпион мира 2018, 2019 годов, - прим. "Кавказского узла"), который не устаёт и размером с планету. Это не шутки уже, парню так здоровье загубят", - поддержал его Андрей Булеев.

"Пусть едет, дай Бог выиграет", - не согласился с ними Александр Елбакиев.

"Жамалов заслуженно выиграл и заслужил, чтоб на Мир поехать", - уверен Артуро Гатти. При этом он отметил, что "Жамалова никто не сломает, он очень сильно борется".