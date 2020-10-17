Глава волгоградского села приговорен к 2 годам колонии по делу об афере с ремонтом дороги

17 октября 2020, 05:25

Дубовский районный суд приговорил главу Малоивановского сельского поселения Николая Милюкова к двум годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, связанном с хищением денег при асфальтировании дороги в селе. Защита чиновника не согласна с приговором и решила его обжаловать.

Власти Волгоградской области многие годы не могут решить проблему с разбитыми дорогами и их некачественным ремонтом. 12 мая 2016 года губернатор области Андрей Бочаров на выездном заседании комитета по транспорту Госдумы России заявил о катастрофическом состоянии дорог в Волгограде и нехватке на их ремонт 100 миллиардов рублей. Минтранс выделил на ремонт только девять миллиардов. В конце мая 2016 года город посетил на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, он охарактеризовал городские дороги как "убитые". Глава УМВД по региону в 2017 году заявлял о росте числа ДТП из-за плохих дорог в области. Активисты и волгоградские автовладельцы неоднократно проводили акции, требуя привести в порядок дороги и путепроводы. Против одного из организаторов акций руководителя "Общественной независимой инспекции" Алексея Ульянова возбуждались административные дела в связи с нарушением порядка проведения массовых мероприятий.

Как информировал "Кавказский узел", Николай Милюков 8 октября провел одиночный пикет в Волгограде у ограды областного суда и заявил, что подвергся уголовному преследованию в отместку за выдвижение на местных выборах. В отношении Милюкова в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). По словам обвиняемого, в период предварительного следствия и суда он находился под подпиской о невыезде, а в ходе прений гособвинение попросило назначить ему четыре года колонии общего режима.

16 октября Дубовский райсуд приговорил Николая Милюкова к двум годам колонии общего режима, он был взят под стражу в зале суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Михаил Мошняков.

По его словам, суд мотивировал решение тем, что показания директора строительной организации, который давал показания против Милюкова, являются правдивыми, последовательными и непротиворечивыми, "хотя он путался в показаниях, за него говорил его адвокат, а потом он сказал, что все сказал следователю и больше ничего не помнит".

Согласно обвинительному заключению, текст которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", в марте 2018 года глава Малоивановского сельского поселения предложил директору фирмы заключить договор на асфальтирование 400 квадратных метров дороги по улице Верхняя в селе Малая Ивановка. Милюков составил договор, справку о стоимости работ на 99 758 рублей, а также акт о приемке уже выполненных работ. Директор фирмы сначала подписал документы, а потом решил расторгнуть договор, посчитав заложенную в смету сумму затрат заниженной. Милюков в телефонной беседе согласился, однако соглашение о расторжении договора не подписал и, как утверждают следователи, представил в бухгалтерию документы для оплаты работ по договору. Деньги в июле 2018 года были переведены на расчетный счет фирмы, после чего глава поселения сообщил ее директору об ошибке и потребовал вернуть их. Согласно материалам дела, директор фирмы в своей машине 25 июля 2018 года в Дзержинском районе Волгограда вернул Милюкову всю сумму наличными для возврата в бюджет сельского поселения, но чиновник их присвоил себе.

По словам Мошнякова, директор строительной фирмы хотел сделать дорогу в Малой Ивановке в 2017 году, однако бухгалтер администрации сказала Милюкову, что договор заключить нельзя, поскольку нет лимита денег в бюджете.

"Они договорились, что работу сделают, а договор заключат уже весной [2018 года], по поступлении денег. Работы были выполнены, и… [директор фирмы] это подтвердил, договор был заключен на 100 тысяч. В июле [2018 года] деньги ему перечислили, а в сентябре мы узнаем, что в отношении главы возбудили уголовное дело: якобы подрядчик денежные средства из своих собственных вернул Милюкову, без расписки, без свидетелей, при этом заявил, что сделал работу бесплатно, не взяв ни копейки с администрации. Три фуры асфальтовой крошки утрамбовали - и все это было бесплатно. Еще и рабочие там использовались, они подтвердили, что им заплатили по полторы-две тысячи за каждый день. Конечно, с приговором мы не согласны и будем его обжаловать, потому что человек полностью невиновен. Мы намерены добиваться правды вплоть до Верховного суда и ЕСПЧ", - заявил адвокат.

По его словам, в 2018 году до возбуждения уголовного дела Милюков отказался по требованию вышестоящего чиновника уйти в отставку, после чего последовали проверки в администрации, в ходе которых был обнаружен этот договор со строительной фирмой.

"Доказательства защиты - семь свидетелей, которые подтверждают, что видели... [директора фирмы] при приемке работ в апреле 2018 года... Главный бухгалтер [администрации поселения] говорит, что… [директор фирмы] требовал деньги за выполненные работы, то есть просил оплаты, а сам… [директор фирмы] говорит, что сделал дорогу бесплатно. Платежные поручения о выплате подрядчику есть, а вот обратно они ничего не предоставляли. Им бухгалтер отправила акт сверки, они на него не ответили", - рассказал Мошняков.

Директор строительной фирмы возмещения денег через суд не требовал, так как заявил, что "сделал бесплатно", отметил адвокат.

Милюков был главой поселения два полных срока, уточнил защитник. "В процессе возбужденного уголовного дела и судебного рассмотрения произошли новые выборы. Его "Единая Россия" не поддержала, и он пошел самовыдвиженцем и выиграл выборы в 2019 году, собрав практически абсолютное большинство голосов. Население его поддерживает до сих пор", - добавил он.

На момент поступления уголовного дела в отношении Милюкова в суд, как следует из карточки дела на сайте Дубовского районного суда, чиновник обвинялся в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) и в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). Однако приговором суда Милюков признан виновным только по ч.3 ст.159 УК РФ. В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года, говорится в сообщении, опубликованном 16 октября на сайте районного суда.

Директор строительной фирмы отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с асфальтированием дороги в селе Малая Ивановка, заявив, что комментировать может только его адвокат, однако тот оказался недоступен.