Суд отказался оштрафовать дагестанскую активистку Джабирову

28 сентября 2020, 16:01

Вина председателя правления общественной организации "Мать и дитя" Маликат Джабировой в нарушении закона об иностранных агентах не доказана, постановил суд в Махачкале.

Как сообщал "Кавказский узел", прокуратура Ленинского района Махачкалы нашла интервью руководителя общественной организации "Мать и дитя" в Дагестане Маликат Джабировой признаки политической деятельности. Ведомство считает, что Джабирова должна быть оштрафована по закону об иностранных агентах. Эта организация не является иностранным агентом, а размещенное в соцсети интервью с Джабировой - фейк, заявила адвокат.

Сегодня Ленинский районный суд Махачкалы отказался привлекать Джабирову к административной ответственности, поскольку счел ее вину недоказанной, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активистки Мария Каневская.

Защита указала суду на отсутствие доказательств того, что Джабирова имеет какое-либо отношение к публикации статьи в соцсети Facebook, уточнила Каневская. "Суд учел наши доводы о том, что само по себе наличие «фейкового» интервью не может являться политической деятельностью - необходимым элементом и для признания некоммерческой организации «иностранным агентом», и для наступления административной ответственности. Кроме того, деятельность организации подпадает под исключения Федерального закона «О некоммерческих организациях». Подобные организации, осуществляющие программы в области защиты материнства и детства, не могут быть признаны «иностранными агентами»", - отметила адвокат.

Ранее адвокат Джабировой Мария Каневская указала, что дагестанская региональная организация "Мать и дитя" работает с 2011 года и оказывает комплексную юридическую, информационную, гуманитарную помощь женщинам и помогает отстаивать их права. Активисты стараются убедить женщин не делать аборты, помогают в лечении женских болезней, добавила Мария Каневская.

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