Волгоградские активисты на пикетах раскритиковали досрочное голосование

27 сентября 2020, 14:19

Многодневное голосование расширило возможности для фальсификации итогов выборов, указали участники одиночных пикетов в центре Волгограда. Некоторые прохожие сочли выводы активистов обоснованными.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 13 сентября в Волгоградской области проходили довыборы на место депутата облдумы, выборы депутатов в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово, а также выборы в органы местного самоуправления. Большинство мандатов в органы местного самоуправления получили представители "Единой России". Один из наблюдателей указал волгоградской прокуратуре на лазейку для фальсификации выборов.

Новацией в этом году стало широко распространяемое досрочное голосование. Кого выбирали жители южных регионов страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".

Сегодня пять активистов движений "Левый фронт" и "За новый социализм" в течение полутора часов проводили одиночные пикеты на Аллее героев в центре Волгограда, каждые 20 минут сменяя друг друга, с плакатами: "Верните в Россию выборы" и "Многодневные выборы – обман народа", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Трехдневный день голосования 13 сентября – это очередная капля в и так полную чашу многодневного голосования. Голосование по поправкам [в Конституцию], а также выборы 13 сентября проходили в течение нескольких дней. Что готовят власти к выборам 2021 года в Госдуму, остается только догадываться. [...] И так было много грязных технологий, а многодневные выборы дают возможность подложить бюллетени или переложить их, можно достать из сейф-пакетов, можно обратно засунуть. [...] Нам нужные честные выборы", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Анатолий Николаенко, пояснив, что не присутствовал на участке в качестве наблюдателя.

Он подчеркнул, что не согласен с результатами выборов 13 сентября. "Кандидатов от КПРФ в некоторых регионах – Ульяновске, Пензе – не допустили к выборам. А кандидаты от ЕР прошли с результатами выше 80 процентов. Власти должны как-то реагировать на нас, не только же репрессивные меры предпринимать, а как-то прислушиваться. И чем больше людей будет выступать, тем больше власти будут прислушиваться", – сказал Николаенко.

Пикетчик, представившийся Константином, сообщил, что пикетирует "против нечестных выборов". "Это и махинации с электронным голосованием, и трехдневное – семидневное голосование. Фальсификации широко отражены в YouTube – и вбросы на участках, и подкуп избирателей. Я сам не следил за выборами в Волгограде, но по материалам прессы могу сказать, что это было [распространено] широко", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Константин выразил уверенность, что одиночные пикеты могут привлечь внимание к проблеме. "Вода камень точит. Надо, чтобы люди задумывались, просыпались", – пояснил он.

"Будут ли наши выборы честными в дальнейшем, зависит только от нас – будем ли мы проявлять свою гражданскую позицию на местах и в избирательных участках, потому что идет полный беспредел – вбросы. Когда я лично приходил голосовать по поправкам, урны в безобразном состоянии – бюллетень можно засунуть в любую щель. Что творится вечером, после того как все граждане уходят, неизвестно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" третий пикетчик, Михаил Матвеев.

Он отметил, что не смог стать наблюдателем на выборах. "Хотелось стать наблюдателем, обращался к коммунистам, они отказались. "Партия пенсионеров", которая также выставляла своего кандидата, также не уделила никакого внимания моей персоне", – пояснил активист.

Многодневное голосование дает больше возможностей для фальсификаций, считает пикетчица Надежда Вялова. "Я видела ролик, когда человек был независимым наблюдателем, за весь день проголосовало около 40 человек, когда стали вскрывать урны за это число, там оказалось 200 бюллетеней. Многодневное голосование удобно для фальсификаций. [...] А пикеты – это то, что мы можем сделать. При помощи судов победить фальсификации мы не сможем, потому что судей назначают власти. Очень много нечестных судов", – поделилась своим мнением пикетчица с корреспондентом "Кавказского узла".

Пятый пикетчик, Дмитрий Кузьмичев сказал, что вышел на пикет, чтобы "хоть как-то повлиять на ситуацию". "Не надо бойкотировать выборы, а надо добиваться, чтобы они были честными. В первые два дня многодневных выборов идут вбросы, контролировать это невозможно. Такими пикетами мы можем привлечь внимание людей, на это мы и нацелены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Часть прохожих разделили претензии пикетчиков к организации выборов

Пикет проходил в людном месте, прохожие в основном поддержали активистов. Некоторые поднимали большой палец в знак солидарности. Молодой человек, представившийся Андреем, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "всецело за" пикетчиков. "Дело даже не в том, что выборы стали многодневными, а в том, что они, по сути, стали фарсом... А то, что выборы теперь идут несколько дней, так это только увеличивает возможность разных фальсификаций", – сказал он.

Пенсионерка Лидия Александровна в свою очередь сообщила, что не слышала о фальсификациях в ходе выборов. "У нас были выборы в гордуму, по Центральному району выбрали достойного кандидата, а ни о каких вбросах я не знаю. Ну а несколько дней [голосования] сделали, потому что коронавирус, чтобы [избиратели] не заразились", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожий, отказавшийся представиться, счел акции протеста бесполезными, предположив, что "одна шайка хочет сменить другую". "Народовластия не получится", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другой прохожий, представившийся Артемом, высказал мнение, что "выборы превратились в цирк". "Интернет полон роликов, повествующих, во что превратилась процедура выборов. Люди в ужасе, а власти делают вид, что ничего противозаконного не происходит. Ну, а побеждают всегда одни и те же", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Артема, он уже несколько лет не ходит на выборы. "У нас цирка и так в жизни хватает", – пояснил мужчина.

За пикетами наблюдали двое полицейских и трое казаков. Казаки сфотографировали пикетчиков, а полицейские попросили у активистов документы. Часть пикетирующих отказалась сообщать свои данные. "Хотели проверить личность, я не обязан сообщать свои персональные данные, – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пикетчик Константин. – Но в общем полиция ведет себя адекватно".

Напомним, 19 сентября три активиста – Тамара Гродникова, Елена Шеина и Владимир Тельпук – также провели одиночные пикеты в центре Волгограда. Они потребовали честных выборов, раскритиковав итоги голосования 13 сентября.