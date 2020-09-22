Житель Аргуна осужден за вербовку боевиков в Сирию

22 сентября 2020, 20:57

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения жителя Чечни Нурди Берсанукаева, который призывал знакомых принять участие в конфликте на Ближнем Востоке.

Южный окружной военный суд признал сегодня Берсанукаева виновным по уголовной статье о содействии в террористической деятельности. По версии следствия, с августа 2018 года по январь 2020-го житель Аргуна показывал при встречах со знакомыми видео, агитирующие за сирийских боевиков. Согласно приговору, 30-летний Берсанукаев проведет пять лет в колонии строгого режима и год в тюрьме.

Берсанукаев признал свою вину. У него есть право подать апелляцию в надежду на более мягкий приговор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.