Война в Сирии. Фото: REUTERS/ Alaa al Faqir

22 сентября 2020, 20:57

Житель Аргуна осужден за вербовку боевиков в Сирию

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения жителя Чечни Нурди Берсанукаева, который призывал знакомых принять участие в конфликте на Ближнем Востоке.

Южный окружной военный суд признал сегодня Берсанукаева виновным по уголовной статье о содействии в террористической деятельности. По версии следствия, с августа 2018 года по январь 2020-го житель Аргуна показывал при встречах со знакомыми видео, агитирующие за сирийских боевиков. Согласно приговору, 30-летний Берсанукаев проведет пять лет в колонии строгого режима и год в тюрьме.

Берсанукаев признал свою вину. У него есть право подать апелляцию в надежду на более мягкий приговор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. 

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Суд в Чечне отменил приговор осужденному за вербовку боевиков", "Житель Чечни заподозрен в причастности к ИГ*", "Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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