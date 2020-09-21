Прокуратура нашла массовые нарушения на детских площадках после гибели ребенка в Астрахани

21 сентября 2020, 12:33

Более 500 из полутора тысяч детских площадок в Астраханской области не соответствуют нормам безопасности, озвучило надзорное ведомство итоги проверки, проведенной после того, как на дворовой площадке в областном центре погиб 11-летний мальчик.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа 11-летний мальчик погиб на детской площадке во дворе жилого дома в Астрахани после того, как на него упала бетонная плита. 7 августа стало известно, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, была задержана директор управляющей компании, обслуживающей эту территорию.

Прокуратура Астраханской области проверила, соответствуют ли требованиям безопасности детей игровые и спортивные придомовые площадки, сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно выводам проверяющих, из более 1,5 тысячи площадок свыше 500 не соответствуют требованиям законодательства, а более 100 являются бесхозяйными.

"В ходе проверки по требованию прокуратуры на 102 придомовых площадках демонтированы малые архитектурные формы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры.

Кроме того, при проверке найдены "многочисленные факты" нарушения госстандартов и правил эксплуатации оборудования на детских площадках, в том числе отсутствие документации с техническими данными, инструкций по осмотру и проверке оборудования и отсутствие информационных табличек с правилами поведения на площадках.

"Имелись случаи бездействия органов местного самоуправления по выявлению и учету бесхозяйных объектов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации. В целях устранения нарушений прокурорами внесено 61 представление, возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.22 КоАП РФ", - говорится в публикации.

Ст. 7.22 КоАП РФ "Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений" предусматривает для должностных лиц штраф от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, после гибели ребенка глава Астрахани Мария Пермякова потребовала провести полную ревизию состояния детских площадок во дворах многоэтажных домов. При этом она отметила, что "далеко не все управляющие компании, на балансе которых находятся детские площадки, внимательно относятся к просьбам и переживаниям жильцов".

В свою очередь жильцы домов по улице Яблочкова, где произошла трагедия, рассказали "Кавказскому узлу", что давно просили демонтировать шведскую стенку, которая была прикреплена к бетонной плите во дворе. "Этой шведской стенке было более 33 лет. Мы жаловались, писали, чтоб ее убрали, снесли. Видно было, что она шатается и скоро упадет. На это никак не реагировали", - сказала, в частности, местная жительница Кристина.

Жильцы близлежащих домов били тревогу более года, подтвердила Гульнара Харисовна, старшая по дому №29/1, к которому относится детская площадка. "Эта стенка уже набекрень стояла, наискосок... Говорили, что она в аварийном состоянии, может упасть, придавить кого-нибудь. Детей невозможно убедить не бегать вокруг нее, (за ними) не уследишь. Даже огораживали ее взрослые, чтоб дети не лазили", - рассказала она.