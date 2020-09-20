Акция движения "Мое право". Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

20 сентября 2020, 00:46

Движение "Мое право" продолжило акции протеста в Степанакерте

Не дождавшись ответа властей Нагорного Карабаха на требование обнародовать информацию о бюджетно-кредитной политике и расходах бюджета, активисты движения "Мое право" вновь провели акцию протеста, на которой рассказали прохожим о коррупции.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Мое право" 18 сентября пригрозили властям Нагорного Карабаха акциями протеста, если до вечера 19 сентября им не будет представлена информация о бюджетно-кредитной политике и расходах бюджета.

В Степанакерте на центральной площади Возрождения примерно в 18.00 по местному времени (17.00 мск) 19 сентября движение "Мое право" провело митинг. Участник акции Гегам Григорян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на площади было многолюдно.

Активистка движения "Мое право". Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"."Некоторые люди - небольшое количество - стояли и слушали. Но большинство просто прогуливалось по площади из одного конца в другой и обратно, делая вид, что не обращают внимания на митингующих. Но так как были включены два динамика, понятно, что люди все хорошо слышали", - рассказал Григорян.

Он добавил, что "интернет-связь почти не прерывалась, но иногда качество было плохим".

"Митинг продлился почти два часа. К участникам акции никто из представителей правительства или парламента не вышел. Полиция проведению митинга не препятствовала", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции, адвокат Жанна Арзуманян.

Один из лидеров движения "Мое право" Артур Осипян заявил, что акции будут продолжаться, пока требования протестующих не будут выполнены.

"Мы боремся против глобального грабежа населения и коррупции в стране, чтобы это было прекращено. На митинге мы рассказываем, как действует эта коррупционная схема посредством банковской системы, сферы связи, энергетики, горнодобывающей отрасли и других сфер. Мы продолжаем требовать, чтобы власти представили прозрачную отчетность бюджетной политики в целом", - рассказал Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что сегодня, 20 сентября, вечером акция продолжится в центре Степанакерта.

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Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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