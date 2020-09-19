Двое обвиняемых по делу Цкаева частично признали свои прежние показания

19 сентября 2020, 10:55

Суд по делу о смерти Владимира Цкаева, умершего после допроса в полиции во Владикавказе, зачитал показания бывших полицейских Олега Дзампаева, Владимира Валиева и Ацамаза Датиева. Дзампаев и Валиев частично признали свои прежние показания, а Датиев от них отказался и потребовал изменить порядок допроса.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2009 года суд в Северной Осетии начал рассмотрение дела о смерти владикавказца Владимира Цкаева. Потерпевшие пожаловались на затягивание процесса. 14 сентября суд приступил к допросу обвиняемых, однако первый же из них, Азамат Цугкиев, отказался давать показания, пока не будут исследованы доказательства по делу. На заседании 17 сентября к нему присоединились другие подсудимые – Спартак Бузоев и Олег Дзампаев, причем последний отказался и от показаний, которые дал в ходе предварительного заключения.

39-летний Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Владимира Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

На заседание суда по делу о смерти Владимира Цкаева 18 сентября пришли уполномоченный по правам человека Тамерлан Цгоев и представители СМИ. Суд продолжил зачитывать из материалов уголовного дела показания бывшего полицейского Олега Дзампаева, который обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 292 УК РФ. Зачитывание его показаний было начато на прошлом заседании суда. Дзампаев сказал, что признает показания частично. По его словам, он даст пояснения по показаниям из материалов дела позже, а сейчас он не готов к даче показаний в суде.

Затем суд пригласил для дачи показаний бывшего оперативника Владимира Валиева. Он также обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 292 УК РФ.

Часть 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Валиев, как и его бывшие коллеги, заявил, что не готов давать показания и сказал, что не признает себя виновным ни по одной статье. Он повторил то же, что и его коллеги на предыдущих заседаниях – он хочет посмотреть записи с камер видеонаблюдения здания ОВД, кроме того, показания он даст, когда "обвинение в отношении меня предъявит что-то подтверждающее для данных статей", – передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании суда.

В первых показаниях Валиева от 3 ноября 2015 года говорится, что он вместе с коллегами по заданию начальника доставили Цкаева в здание УМВД. От одного из сотрудников была получена информация о его причастности к огнестрельному ранению омоновца Плиева. Привезти Цкаева в отдел вместе с Валиевым поехали Алан Бигаев, Ацамаз Датиев и еще кто-то, а кто именно не помнит, следует из прежних показаний Валиева.

В отделе Цкаеву задавали вопросы: "За что он стрелял в Плиева три раза?". Цкаев ответил, что он не делал этого. В следующих показаниях Валиев говорил, что Цкаев был доставлен в отдел полиции, как лицо подозреваемое в совершении тяжкого преступления. Что с ним произошло он не знает, что кто-то привез врача – тоже не видел, как и то, что Цкаеву стало плохо.

Как следует из показаний Валиева, его задача состояла только в том, чтобы доставить Цкаева в отдел полиции, больше он к нему никакого отношения не имел. Между тем, в документе говорится о том, что Валиев общался с Цкаевым в 57 кабинете, где спрашивал его о том, зачем он стрелял в сотрудника ОМОН. На что Цкаев ответил, что не делал этого. В протоколе допроса говорится, что Валиеву неизвестно причинял ли кто-либо насилие в отношении погибшего, при нем к нему насилие никто не применял.

Подсудимый частично подтвердил эти показания.

Уже четыре года вдова погибшего Земфира Цкаева продолжает бороться с системой, которая лишила её детей отца, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие", опубликованном в годовщину смерти Цкаева.

Обвиняемый отказался признать свою вину

Затем судья пригласил к трибуне для дачи показаний бывшего оперативника Ацамаза Датиева, который обвиняется по тем же статьям, что и Валиев. Датиев по примеру бывших коллег отказался от дачи показаний и заявил, что не признает себя виновным ни по одной статье. Он заявил, что как и Валиев, ждет просмотра видеоматериалов из здания ОВД и попросил об изменении порядка судебного следствия.

Это предложение поддержали подсудимые и их адвокаты, гособвинитель не возражала, Земфира Цкаева оставила это решение на усмотрение судьи. Однако с этим не согласилась адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева. Она посчитала необходимым сохранить порядок допроса подсудимых и только потом начать просмотр видеозаписей. Выслушав стороны, суд решим оставить все как есть и приступил к оглашению показаний Датиева, которые имеются в уголовном деле.

В первичных показаниях Датиева говорится о том, как он с коллегами забирал Владимира Цкаева из дома. По его словам, когда Цкаев вышел из дома, то уже возле машины он стал вести себя агрессивно, выражался грубо и нецензурной бранью, сказал, что никуда не поедет, а по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В связи с неадекватным поведением Цкаева сотрудники полиции надели на него наручники и усадили в машину. Через пару минут Цкаев успокоился и с него сняли наручники, говорится в протоколе допроса Ацамаза Датиева.

Цкаев была доставлен в ОВД на Бутырина, 1 примерно в 14.30. В отдел полиции Цкаева его завели без наручников, их сняли в машине, сказано в показаниях Датиева. По словам подсудимого, он составил на Цкаева протокол об административном правонарушении, а именно о неповиновении полиции.

Цкаева завели в один из кабинетов, где кроме него находились Дзампаев, Валиев и может быть еще кто-то, а сам Датиев направился в свой кабинет №57. Когда Цкаева завели в кабинет, никакой конфликтной ситуации не было, никаких криков или разговоров на повышенных тонах, говорится в показаниях Датиева.

Спустя какое-то время Цкаева перевели для беседы в кабинет Датиева №57. Он говорил, что не знает Роланда Плиева и никакого отношения к произошедшему не имеет.

После этого Датиев успел побывать в доме Цкаева, куда отправился на проведение обыска. Силовики ничего не нашли, но после этого взяли для Цкаева запасные вещи, которые по их просьбе передала Земфира. После возвращения на работу, Датиев еще пару раз покидал здание, а потом и вовсе уснул ненадолго в одном из кабинетов.

Примерно в 23 часа в коридоре Датиев увидел сотрудников полиции, которые говорили о том, что Цкаев бился головой об пол и что уже вызвали "скорую помощь". Он встретил врачей и проводил их в кабинет №57.

"Врачи сразу спросили: "Что случилось". Я им ответил, что Цкаев бился головой об пол и нанес себе повреждения этим. Цкаев лежал на диване, наручников на нем не было. При этом я заметил, что в области глаз у него уже была припухлость, также было потемнение в этой области. Врачи наклонились к Цкаеву, спросили, как его зовут, что у него болит. Насколько я помню Цкаев не мог ничего сказать. Глаза у него были открыты. Врачи сказали, что его надо срочно госпитализировать и попросили вынести его на носилках" – следует из материалов дела.

Цкаева отвезли в больницу и положили в реанимацию. Все, кто находился в тот вечер в отделе, поехали в больницу, так как он туда был доставлен из ОВД. Через какое-то время к ним вышла врач и сказала, что Цкаеву стало лучше. Для охраны при нем оставили двух сотрудников.

О том, что Цкаев умер Датиев, как следует из его первичных показаний, узнал на работе 1 ноября 2015 года. По его словам, никто в его присутствии к Цкаеву физического насилия не применял.

Ранее потерпевшая сторона утверждала, что запись о доставлении Цкаева в отдел полиции внесли задним числом, уже после его смерти.

Датиев свои показания подтвердить суду отказался.