Мигранты пожаловались на тяжелые бытовые условия в Каменске-Шахтинском

18 сентября 2020, 21:07

Обитатели лагерей для мигрантов в Каменске-Шахтинском вынуждены проситься в баню к местным жителям. В лагерях нет электричества и воды для душа, не хватает матрасов и одеял, пожаловались граждане Узбекистана.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в микрорайоне Лиховской в Каменске-Шахтинском местные власти организовали палаточный лагерь для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Спустя почти неделю спасатели начали устанавливать второй лагерь в другой части микрорайона, на бывшем стадионе. Рядом начали расчищать еще одну площадку. Мигранты пожаловались на нехватку мест.

Сначала палаточный лагерь для граждан Узбекистана был разбит на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону, в ожидании отправки на родину там находились около трех тысяч человек. 8 сентября оттуда были отправлены домой 950 обитателей лагеря, а остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск.

Мигранты рассказали о подготовке к отправке на родину

Мансур приехал из Новороссийска, работал там на нефтеперерабатывающем заводе, говорит, что билет домой уже на руках: "Заканчивается регистрация, нужно уезжать. Билет купил ещё вчера, выезд 19 числа. Деньги с собой есть. Хватит и на дорогу, и на расходы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитрий работал на стройке в Москве, рассказывает, что уезжать на родину его вынуждают два обстоятельства. "Четыре года уже в России, регистрация заканчивается. Не хочется проблем с документами, а тут ещё и свадьба близится. Решил вернуться домой. Вчера начали продавать билеты. Один 14050 рублей стоит. Продали штук 500. Сегодня должны ещё продавать, обещали в 9 утра начать. Но вот сейчас 11 часов – пока тишина, все молчат. Кого спрашивать, мы не знаем", – сказал Дмитрий корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник полиции, старший по обеспечению правопорядка в лагере, расположенном у станции юных техников, сообщил, что продажа билетов стартовала 17 числа. "Вчера действительно продали 500 билетов, сегодня после обеда должны продать ещё 400 штук, и 19 сентября лагерь полностью освободится. После этого в него смогут заехать новые постояльцы", – сказал сотрудник полиции корреспонденту "Кавказского узла".

Во время пребывания в лагере корреспондента "Кавказского узла", сотрудники МЧС привезли воду. Один из спасателей рассказал, что вода предназначена для двух бань, которые находятся в машинах МЧС. "Люди могут зайти искупаться, мы регулярно привозим воду, заправляем", – отметил он.

На территории лагеря развёрнута медицинская палатка, в которой по суткам дежурят врачи из Каменска-Шахтинского и Красного Сулина. Старший сотрудник по обеспечению рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обитателям лагеря медпомощь оказывается на месте. Но есть и такие пациенты, которых нужно везти в больницу. По его словам, таких было несколько человек, их отвозили в ближайшую больницу в Каменск-Шахтинский, потом привозили назад. "Остальным на месте даём лекарства, всё зависит от того, с чем к нам обратились. "Ковидных" больных не было, один человек был с подозрением, но диагноз не подтвердился", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший по обеспечению.

Обитатели лагеря пожаловались на плохие условия

Некоторые из обитателей лагеря пожаловались на то, что они мерзнут по ночам из-за того, что не хватает на всех одеял и матрасов, из-за чего они вынуждены их покупать в магазине. Утром приехали шесть машин МЧС, которые завезли кровати и одеяла, но хватило не всем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из обитателей лагеря.

В строительном магазине на утеплитель огромный спрос, рассказал продавец. "У нас всё разобрали за несколько дней, после того как сюда завезли узбеков. Два дня даже нечего было продавать, поехали ещё закупили, сейчас утеплителя хватает, но люди каждый день приходят, покупают, при этом ещё многие просят зарядить в магазине телефон", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другой обитатель лагеря рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в лагере нет электричества и когда оно будет, неизвестно. Также, по его словам, в лагере нет душа. На центральном входе полиция и казаки выпускают в город по четыре человека, предварительно переписав их паспортные данные. Из лагеря в сторону соседнего поселка вышли несколько человек, в руках у которых были банные принадлежности. Один из них – Сулиман, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мужчины идут в посёлок купаться, так как в лагере нет воды, чтобы помыться.

"Мы когда 17 сентября выходили [за пределы лагеря], то договорились с местной жительницей, она живёт тут недалеко в частном секторе, женщина сказала, что у неё есть летний душ во дворе, воды, правда, горячей нет, но в холодной мы можем помыться. При этом она потребовала за услугу по 100 рублей с человека, вода, мол, сейчас платная, вот, идём к ней купаться. Ну, что поделать, что вода холодная, как-то же помыться нужно, возможно, договоримся, чтобы ещё можно было постирать одежду", – рассказал Сулиман.

По его словам, обитателям лагеря приходится покупать продукты из-за нехватки обеспечения. "У многих людей проблема с деньгами. Неизвестно, сколько ещё тут пробудем, если долго, то неизвестно, что люди будут делать. К нам уже обращались вчера из лагеря, который на станции юных техников, там начали продавать билеты и оказалось, что не у всех есть деньги их купить. Вот, собирали, помогли, но теперь самим неизвестно, что делать, если долго тут пробудем. Обещают поезд 24 сентября, а там кто его знает, будет он или нет, толком никто ничего не говорит", – пожаловался Сулиман.

Курбан рассказал, что приехал сегодня с женой из Анапы, где работал в дельфинарии. "Жена беременная, скоро рожать и это проще сделать на родине. Вот, приехали и не знаем, сможем ли попасть на поезд, который пойдёт 19 сентября. Нам сказали, что приедет какой-то начальник и он будет решать наш вопрос. Конечно, мы должны только вместе ехать, нас нельзя разделять, я же должен беременной жене в дороге помогать. Деньги на билет есть, будем надеяться, что нам продадут билет на завтрашний поезд", – рассказал Курбан корреспонденту "Кавказского узла".

По словам другого обитателя лагеря, Салима, он трудился грузчиком в Пятигорске, теперь вынужден тоже ждать своей очереди на отъезд из России. "Закончился патент на трудовую деятельность, хочется скорее попасть домой. Здесь условия не очень, воды мало, искупаться целая проблема. Телефон приходится просить заряжать в магазинах, электричества здесь нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На плохие условия в лагере пожаловались и другие обитатели. "Работал на стройке в Карачаево-Черкесии, в последнее время давление поднимается, здоровье не очень, поэтому решил все бросить и уехать домой. Деньги есть, на сколько хватит, не знаю, никто помощи не оказывает. В палатках холодно спать ночью, купил одеяло. Сейчас иду за продуктами в магазин и телефон зарядить, спасибо, в магазине продавцы разрешают. Раньше свободно можно было выйти, с сегодняшнего дня это проблема стала, не знаю с чем связано, выпускают по четыре человека", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Фатхат.

Местные жители рассказали об отношениях с мигрантами

Местная жительница Надежда Журавлёва сказала, что испытывает сострадание к обитателям лагеря. "Я тут рядом живу, [они] проблем не создают. Встречаю, они здороваются, иногда что-то спрашивают, в основном где и что купить, одежду покупают, видимо, холодно стало. У них, видимо, проблема с электричеством, они по всем магазинам в округе ходят телефоны заряжают, вот, конечно, это ненормально, нужно что-то сделать для людей", – сказала Журавлева корреспонденту "Кавказского узла".

Другая жительница также отметила, что обитатели лагеря ей не доставляют хлопот. "Проблем не создают, спрашивают, где купить хлеба или ещё чего. Всегда здороваются, хотя они нас не знают. Ничего против их пребывания тут не имеем", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна местная жительница также рассказала, что обитатели лагеря часто спрашивают о местоположении магазинов. "Иногда спрашивают где тут какие магазины, где аптека", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам одного из мигрантов, в каждом из лагерей примерно по тысяче человек.

Старший сотрудник полиции, который дежурил в лагере, отказался от комментариев относительно обстановки. То же самое заявил старший сотрудник МЧС. "Я не буду вам ничего комментировать, звоните в пресс-службу МЧС в Ростов-на-Дону", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы МЧС по Ростовской области отказался от комментариев, сославшись на то, что не владеет информацией. Также "Кавказский узел" пока не располагает комментариями посольства Узбекистана в Ростове-на-Дону.