Силовики сочли хулиганством пикет кумыкского активиста Салихова

18 сентября 2020, 15:39

Власти Дагестана должны оказать содействие в возвращении земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки, из которых они были выселены в годы сталинских репрессий, заявил сегодня активист Бектемир Салихов на одиночном пикете в Махачкале. Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство, поскольку плакаты были прикреплены к постаменту памятника Ленина.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2019 года кумыкские активисты потребовали возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки после того, как были оформлены в частную собственность участки в микрорайоне ДОСААФ. Бектемир Салихов вместе с другим активистом Эльдаром Булатовым проводили голодовку, чтобы обратить внимание властей Дагестана на распродажу земель в пригороде Махачкалы. Активисты назвали оформление земель распродажей и в знак протеста объявили голодовку. 18 сентября активист Бектемир Салихов вышел на одиночный пикет в Махачкале и потребовал встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Полицейские доставили его в Советский райотдел полиции.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Практически сразу после начала пикета к памятнику подошли два сотрудника полиции, которые сначала наблюдали за происходящим со стороны. Чуть позже подъехали еще два наряда. Один из сотрудников полиции взял объяснительную у Салихова. А затем начал убеждать его, что акция проводится незаконно. Незаконные действия, по мнению полицейского, заключались в том, что пикетирующий держал плакаты не в руках, а приклеил их к памятнику.

"Я требую свое", – пытался объяснить Салихов причину пикета.

На это полицейский ответил, что активист имеет на это право, но при этом не должен осквернять памятник.

"Пусть правительство видит", – пытался отстоять свою акцию активист.

Полицейские вели себя вежливо и со словами "пройдемте" пытались сопроводить его к патрульной машине. "Вы занимаетесь вандализмом. Надо держать плакат в руках", – сказал полицейский.

Салихов не стал оказывать сопротивление полиции и согласился пойти к машине. Все три плаката были сорваны полицейскими, а самого Салихова доставили в Советский райотдел полиции Махачкалы. В отделе полиции на Салихова составили административный протокол за мелкое хулиганство, рассказал активист после освобождения. "Полицейские стали утверждать, что якобы я осквернил памятник. Хотя плакаты были приклеены к постаменту", – сказал Салихов. По его словам, он и другие активисты намерены и дальше добиваться встречи с главой республики.

"На полпути останавливаться нельзя. Сегодняшняя акции получилась спонтанной. Вчера мы получили ответ и сегодня вышли. В ближайшие дни мы соберемся определенным кругом и решим, как быть дальше. Если потребуется, то мы готовы провести и массовую акцию", – заявил Салихов.

Жители Махачкалы разделились во мнении о пикете

Пикет привлек внимание прохожих и сотрудников полиции. Из представителей власти к протестующему вышел только работник администрации Махачкалы. Однако Салихов пояснил ему, что претензий к мэрии у него нет. "Наши земли забрало правительство, а не город", – сказал активист.

Интересовались причинами пикета как взрослые, так и молодежь. Некоторые прохожие просто читали написанное на плакатах и проходили дальше, кто-то делал фотографии. Лишь единицы вслух высказывали свое мнение.

Пожилая женщина сказала, что проблема переселения затронула не только кумыков, но и людей из горных районов.

Другая женщина выразила сомнение в помощи со стороны главы Дагестана. "Васильев так тихо разговаривает, смысл с ним встречаться? Абдулатипов (Рамазан Абдулатипов, предыдущий глава Дагестана – прим. "Кавказского узла") говорил громко", – сказала прохожая.

В 1944 году жители сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай были переселены в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. На земли кумыков были переселены жители нескольких горных районов. После того, как чеченцы-аккинцы в 1956 году начали возвращаться в Хасавюртовский район, жители трех кумыкских сел оставили эти земли и пытались вернуться в родные места, но власти не позволили им это сделать.

Активист объяснил выход на пикет бюрократией со стороны властей

Как рассказал Бектемир Салихов, провести акцию протеста на центральной площади Махачкалы его вынудила очередная отписка администрации главы и правительства региона в ответ на просьбу о встрече с Васильевым. В октябре прошлого года он вместе с другими активистами проводили уже голодовку с требованием встретиться с главой республики, но тогда, по его словам, кроме чиновников махачкалинской мэрии к ним никто не приехал. "В течение года мы постоянно писали письма на имя главы Дагестана. Последний раз письмо было направлено 7 сентября. И вчера (17 сентября – прим. "Кавказского узла") мы получили ответ, что наше обращение перенаправлено в министерство имущественных и земельных отношений. Но это ведомство не может решить наш вопрос. Только глава республики это может. Поэтому мы решили провести акцию", – рассказал Салихов корреспонденту "Кавказского узла".

Формат одиночного пикета был выбран для того, чтобы у властей не было оснований воспрепятствовать акции протеста, пояснил он. "Мы периодически встречаемся с разными активистами и общественностью. После того, как поняли, что руководство не хочет с нами встречаться, решили сделать так, чтобы нас услышали. Мы специально не хотели проводить массовых акций, чтобы не было повода задерживать кого-либо. Одиночный пикет проводится без каких-либо согласований. Здесь Конституция страны защищает мои права", – сказал активист.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В Дагестане это третья по численности национальная группа. Согласно переписи 2002 года, численность кумыков в республике составляла 365,8 тысячи человек, сообщается в справке "Общие сведения о Республике Дагестан".

Салихов рассказал о частной застройке земель близ Махачкалы

Сейчас, по словам Салихова, в микрорайоне ДОСААФ свободными остаются около 250 гектаров земли. "Всего за нашим колхозом числилось более 400 гектаров. Часть из них уже застроена, там живут люди, выгнать их мы не можем. Мы требуем вернуть нам свободные земли. Эти земли распределены между десятками людьми, которые дробят их на мелкие участки и уже распродают. Новые владельцы начинают строить там дома", – отметил он.

Жители трех сел пытались огородить эти земли, но сотрудники полиции вмешивались и задерживали людей, добавил активист. "А посторонние люди там строят, и им никто не мешает. С октября прошлого года уже построено 12 домов и еще залито 5-6 фундаментов. На наших землях нас же ущемляют", – посетовал Салихов.

"Наш вопрос может решить только глава республики. Мы писали и в Москву, но получили ответ, что они в этом вопросе бессильны, и необходимо обращаться к республиканским властям. Это и правильно, потому что в 1944 году наши земли отбирало республиканское правительство. Нынешнее руководство – правопреемники того правительства", – добавил активист.