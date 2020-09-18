Участник голодовки в махачкалинском микрорайоне ДОСААФ. 25 октября 2019 года. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

18 сентября 2020, 10:30

Кумыкский активист задержан на пикете в Махачкале

Полицейские задержали кумыкского активиста Бектемира Салихова, который на одиночном пикете в центре Махачкалы объявил бессрочную голодовку, требуя встречи с главой Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года кумыкские активисты, в том числе Бектемир Салихов, проводили голодовку, требуя возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Поводом для голодовки стало оформление в собственность участков в микрорайоне ДОСААФ.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Житель поселка Альбурикент Бектемир Салихов вышел сегодня в 09.00 мск на одиночный пикет на центральной площади Махачкалы, требуя встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Активист пришел с тремя плакатами. На одном из них содержалось требование встречи с главой Дагестана, на другом - надпись "Голодовка", на третьем - требование "признать незаконным и осудить акты насильственного переселения в 1944 году жителей селений Тарки, Кяхулай, Альбурикент и придать им статус депортированного народа".

Салихов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что объявляет бессрочную голодовку и добровольно не уйдет с площади, пока с ним не встретится глава республики.

Практически сразу пикетом заинтересовались сотрудники полиции. Они взяли у Салихова объяснительную, но формат проведения акции вызвал у них претензии, так как пикетчик не держал плакаты в руках, а приклеил их на постамент памятника. Действия активиста могут быть расценены как вандализм, пояснили силовики.

Примерно в 09.50 мск один полицейский попросил Салихова проехать с ними, а другой убрал с постамента все плакаты, после чего пикетчика увезли в Советский райотдел полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район", "Шестеро пикетчиков потребовали освободить журналиста Гаджиева", "Дагестанский блогер пожаловался на попытку принудить его дать ложные показания".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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