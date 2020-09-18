Минздрав Ростовской области отчитался о получении вакцины от COVID-19

18 сентября 2020, 11:45

Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область, вакцинацию планируется начать в ноябре-декабре, сообщил Минздрав региона. Прирост числа зараженных в области составил почти 10% за неделю, однако говорить о начале второй волны эпидемии в регионе преждевременно, указал вирусолог Андрей Макашов.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по приросту смертей от коронавируса. На этот регион также пришлась почти треть новых случаев заражения COVID-19 в федеральном округе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ростовской области, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 18 сентября в Ростовской области умерли за сутки от коронавируса семь пациентов, и общее число умерших достигло 430. Тесты на вирус подтвердились за сутки у 172 человек, таким образом, число зараженных с начала пандемии выросло в регионе до 19 705, из которых 15 954 человека вылечены, в том числе 59 – за последние сутки.

С 15 по 17 сентября Ростовская область оставалась лидером в ЮФО по суточному приросту числа умерших от COVID-19. При этом с 11 по 17 сентября в области зарегистрировано 1142 новых зараженных и 37 смертей, а с 4 по 10 сентября - 1047 новых заболевших и 22 смерти, следует из публикаций на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Вирусолог отказался счесть прирост заражений второй волной COVID-19 в регионе

В Ростовской области за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрированный прирост числа случаев заражения составил почти 10%, что является серьезным ростом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ЧНИУ "Биомедицинский центр", вирусолог Андрей Макашов.

Впрочем, "о многом" такие цифры не говорят, добавил вирусолог, не исключив, что статистика могла быть скорректирована вспышкой в какой-либо больнице или школе. "Вполне возможно, что вирус мог добраться до какой-то замкнутой системы, например, до школы – кто-то заразился, и вирус пошел гулять по родителям и учителям. К сожалению, приведенных цифр недостаточно, чтобы делать серьезную аналитику, нет данных, чтобы отчетливо сказать, что это вторая волна коронавируса. Например, во Франции в отличие от Ростовской области, есть все признаки [второй волны]: 8 сентября было 4 тысячи новых заражений, а 12 сентября – уже 10 500 заражений", - рассказал Макашов.

По его мнению, ситуация с коронавирусом в Ростовской области "скорее похожа на некую региональную аномалию", а не на проявление общероссийской тенденции.

Ростовская область получила первую партию вакцины от COVID-19

Ростовская область уже получила экспериментальную партию вакцины от коронавируса, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"Пока идет тестирование логистической цепочки. Вакцина хранится при -18 градусах и ниже. Мы получили экспериментальную партию, чтобы протестировать доставку из федерального центра, а потом со склада в лечебное учреждение", - привело 17 сентября ее слова издание "161.ru".

Вакцинация населения начнется в ноябре-декабре, предположила министр. "Коронавирусная вакцинация не исключает вакцинации от гриппа. Они будут проводиться либо совместно, либо прививки от коронавируса будут делать спустя месяц [после вакцинации от гриппа]", - процитировало Татьяну Быковскую издание.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".