14 сентября 2020, 20:05
Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом
Ростовский областной суд не удовлетворил жалобу защиты Анастасии Шевченко, оставив активистку под домашним арестом.
Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. На заседании суда 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации на территории России. 5 августа защита назвала сомнительными
Защита обжаловала постановление Октябрьского районного суда о домашнем аресте Шевченко, однако Ростовский облсуд сегодня отказался удовлетворить жалобу, оставив решение в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активистки Сергей Ковалевич.
Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" назвали дело Шевченко одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.
"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".
* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"