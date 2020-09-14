Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом

14 сентября 2020, 20:05

Ростовский областной суд не удовлетворил жалобу защиты Анастасии Шевченко, оставив активистку под домашним арестом.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. На заседании суда 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации на территории России. 5 августа защита назвала сомнительными имеющиеся в деле заключения экспертов. 31 августа суд продлил домашний арест Шевченко на три месяца, хотя следствие по ее делу уже завершено. Подсудимая назвала такое решение издевательством.

Защита обжаловала постановление Октябрьского районного суда о домашнем аресте Шевченко, однако Ростовский облсуд сегодня отказался удовлетворить жалобу, оставив решение в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активистки Сергей Ковалевич.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" назвали дело Шевченко одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.