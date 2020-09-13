Критик Кадырова сообщил о задержании родственников в Чечне

13 сентября 2020, 11:30

В Чечне задержаны многие из родственников живущего в Австрии критика чеченских властей Мурада Асламханова, сообщил 12 сентября сам Асламханов, который начал вести YouTube-канал после резонансного унижения Салмана Тепсуркаева. В видеообращении к Рамзану Кадырову он заступился за своих родных, пригрозив расправой над живущими в Европе родственниками людей из окружения главы Чечни.

Видео с заявлением Асламханова, озаглавленное "Срочное обращение Мурада из Вены Кадырову Рамзану - Не трогай моих родственников!", опубликовано 12 сентября на его YouTube-канале. На видео, сделанном в режиме селфи, Мурад Асламханов заявил, что в Чечне задержали его родственников, в том числе дальних.

"О которых я и в жизни не слышал. Два полных автобуса. Ты очень сильно обиделся? Что ты так сильно обиделся? Короче, смотри. Разговор сегодня будет такой, если нет – то другой. Короче есть два выхода. Если хоть с одним моим родственником что- то случится, то в первую очередь… Полностью есть все адреса. Дочь сестры Ахмата-хаджи [Кадырова], есть в этой стороне. Здесь в Вене живет двоюродная сестра «Патриота» (вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова, односельчанина Рамзана Кадырова. - Прим. «Кавказского узла»). В Вене живет и сестра «Лорда» (спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. - Прим. «Кавказского узла»). Понимаешь? Сделай хоть что-нибудь (моим родственникам), тогда посмотришь, что я сделаю твоим. [...] Если ты считаешь, что я балаболю, то посмотри, что сделаю. Есть выбор, даю выбор, выберешь, что хочешь", - говорит на видео Мурад Асламханов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На YouTube-канал MURAD WIEN подписаны, по состоянию на 11.30 мск, 2160 пользователей. На канале опубликовано девять видеороликов. Первый из них опубликован четыре дня назад и озаглавлен "Murad WIEN - Моя реакция на то что кадыровцы посадили чеченца на бутылку". "Я Мурад, я чеченец и я презираю Кадырова и всех, кто его поддерживает", - говорится в аннотации к видео.

7-8 сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. После инцидента с Тепсуркаевым аудитория канала, который позиционируется как "народное движение против диктатуры", резко выросла, отмечается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Видеообращение Мурада Асламханова к главе Чечни набрало, по состоянию на 11.30 мск, 77,2 тысячи просмотров, под ним размещено 447 комментариев. Их авторы поддержали Асламханова. "Ты настоящий мужчина, Мурад. Пусть тебя бережет Всевышний", - написал, в частности, David Goldberg, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Посягать на родственников - это признак не мужчины", - согласился с автором публикации Rab Daruyushego, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Мурад Асламханов стал известен в декабре 2019 года, когда, находясь в австрийской тюрьме, записал видеообращение, продолжительностью около 30 минут, с резкими высказываниями в адрес Рамзана Кадырова и его родителей. В том же видео Асламханов объявил Кадырову кровную месть. "Приезжай в Австрию, скажи мне «Я приехал с тобой драться, или тебя убить». Я 14 апреля 2020 года с позволения Всевышнего выйду (из тюрьмы), если они выпустят. Приезжай, если ты мужчина. [...] Я тебе официально объявляю кровную месть. За все те унижения, оскорбления и убийства без суда и следствия чеченцев", - заявил тогда на видео Асламханов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что в Чечне существует практика давления на родственников чеченских эмигрантов. Так, в августе на это пожаловался проживающий в Норвегии сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. По его словам, племянника и соратника Аслана Масхадова Висхана Хаджимурадова заставили выступить в Чечне на камеру. Анзор Масхадов связал это с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства.

10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. Позднее Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.