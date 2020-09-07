07 сентября 2020, 23:14

Дело главы "Эльбрустуриста" о налогах дошло до суда

Директор АО "Эльбрустурист" в Кабардино-Балкарии обвинен в сокрытии от налоговиков почти 25 миллионов рублей. Дело передано в Эльбрусский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", глава "Эльбрустуриста" был заподозрен в сокрытии от налогов более 24 млн 453 тысяч рублей в ноябре 2019 года. При этом, по данным следствия, у него на тот момент уже была задолженность перед налоговиками.

По данным следствия, директор АО "Эльбрустурист" в период с 2017 по 2019 годы сокрыл 24 992 051 рубль, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК России (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Уголовное дело направлено в Эльбрусский районный суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Учредителями акционерного общества "Эльбрустурист" числятся администрация Эльбрусского района, министерство имущественных и земельных отношений и Федерация независимых профсоюзов КБР. Число работников предприятия на 31 декабря 2019 года составляло 88 человек, следует из информации на сайте Госреестра.

АО "Эльбрустурист", согласно данным сайта Rusprofile.ru, занимается, в том числе перевозкой пассажиров на канатных дорогах, работает в сферах гостиничного бизнеса, ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Примечание:

"Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в неуплате налогов на 230 миллионов", "Власти Кабардино-Балкарии объявили о налоговых льготах для малого бизнеса", "Глава компании в Кабардино-Балкарии обвинен в неуплате налогов на 78 млн".

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