Михаил Музраев. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Sk9YEpidM-0

07 сентября 2020, 19:17

Продлен арест Михаилу Музраеву

Суд в Москве продлил до 10 декабря арест бывшему руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, задержанному по делу о покушении на губернатора Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. Последний раз суд продлил ему содержание под стражей 8 июня.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре  2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

О том, что Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Музраева, сообщил его адвокат Владимир Семенцов. По словам Семенцова, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с арестом.

"За год не было ни одного следственного действия, – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Семенцов. – Следователи говорят, что в октябре закончат расследование".

Семенцов отметил, что здоровье Музраева "оставляет желать лучшего, но держится он бодро".

Примечание:

"Защита назвала недостоверными данные о задержании судьи в Волгограде", "Генералу Музраеву предъявлено новое обвинение", "Михаил Музраев потребовал перевода из изолятора в больницу".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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