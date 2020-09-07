Продлен арест Михаилу Музраеву

07 сентября 2020, 19:17

Суд в Москве продлил до 10 декабря арест бывшему руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, задержанному по делу о покушении на губернатора Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. Последний раз суд продлил ему содержание под стражей 8 июня.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

О том, что Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Музраева, сообщил его адвокат Владимир Семенцов. По словам Семенцова, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с арестом.

"За год не было ни одного следственного действия, – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Семенцов. – Следователи говорят, что в октябре закончат расследование".

Семенцов отметил, что здоровье Музраева "оставляет желать лучшего, но держится он бодро".