09 июня 2020, 03:07

Суд продлил арест Михаила Музраева

Лефортовский суд Москвы продлил до 10 сентября арест бывшего руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Решение о продлении ареста принято на фоне бездействия следствия, заявил адвокат.
 
Как писал "Кавказский узел", бывший руководитель волгоградского управления Следкома Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает.

Защита настаивала на любой мере пресечения, кроме ареста, сообщил  «Кавказскому узлу» адвокат Музраева Владимир Семенцов.  «Суд прошел формально, минуту выступал следователь, минуту – прокурор, час – адвокаты, - сказал Владимир Семенцов. – Судье все это безразлично. Михаил Музраев пытался высказаться, но судья сильно говорить не дал».

По словам адвоката, самочувствие Музраева «нормальное». Он отметил, что никакие следственные действия не ведутся. «Следователи говорили, что расследуют 15  дел, но какое эти дела имеют отношение к Музраеву, непонятно. Делают вид, что ведут следствие, объединяют и разъединяют дела. Следствие заявило, что уложится в срок, а предельный срок следствия – 15 месяцев,  - пояснил он. – В ноябре они должны заzвить об окончании следствия, тогда мы должны окончательно увидеть что у них там в деле».

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В ноябре 2016 года была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 

Примечание:

"ФСБ отчиталась о задержании организатора покушения на Бочарова", "Суд оставил Михаила Музраева под арестом", "Эксперты сочли попытку поджога дома Бочарова последствием конфликта с элитами".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июня 2020, 03:27

  • Врачи заявили о кризисе медицины Карачаево-Черкесии на фоне коронавируса

    В медучреждениях Карачаево-Черкесии не хватает коек для зараженных коронавирусной инфекцией, из-за нехватки мест в специализированных больницах госпитализируют "по блату", а в районных больницах нет инфекционных отделений, Врачи узких специальностей не имеют должных знаний по опасным инфекциям, медицинские препараты в дефиците, медперсонал перерабатывает, многие заражаются коронавирусом, рассказали медработники.

09 июня 2020, 02:39

  • Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку

    Находящиеся в Дагестане граждане Азербайджана больше месяца ждут возможности вернуться домой. За последние три месяца азербайджанская сторона всего три раза принимала своих граждан, чуть более чем по 100 человек за один раз, при этом проблемы сограждан ушли из внимания азербайджанского сегмента соцсетей. Власти Дербентского района просят Баку раз в две недели забирать по триста своих граждан.

09 июня 2020, 01:55

  • Конфликт в Югре обозначил угрозы для Кадырова

    Обращение мэра Лянтора к Адаму Делимханову по поводу конфликта с местным бизнесменом повлечет непубличную реакцию Рамзана Кадырова, считает сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Острый конфликт с участием чеченцев в Югре ударит по позициям Кадырова и даст аргументы его противникам, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

09 июня 2020, 01:40

09 июня 2020, 00:57

  • Усиление карантина в Баку привело к повышению нагрузки на скорую помощь

    Жесткий карантинный режим, введенный в связи с ростом заболеваемости, покажет свою действенность в статистике через несколько дней, уверены врачи. Однако усиление карантинных мер уже привело к росту нагрузки на "скорую", поскольку люди сами не могли отправиться ни в больницу, ни за лекарствами. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи