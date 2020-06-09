Суд продлил арест Михаила Музраева

09 июня 2020, 03:07

Лефортовский суд Москвы продлил до 10 сентября арест бывшего руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Решение о продлении ареста принято на фоне бездействия следствия, заявил адвокат.



Как писал "Кавказский узел", бывший руководитель волгоградского управления Следкома Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает.

Защита настаивала на любой мере пресечения, кроме ареста, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат Музраева Владимир Семенцов. «Суд прошел формально, минуту выступал следователь, минуту – прокурор, час – адвокаты, - сказал Владимир Семенцов. – Судье все это безразлично. Михаил Музраев пытался высказаться, но судья сильно говорить не дал».

По словам адвоката, самочувствие Музраева «нормальное». Он отметил, что никакие следственные действия не ведутся. «Следователи говорили, что расследуют 15 дел, но какое эти дела имеют отношение к Музраеву, непонятно. Делают вид, что ведут следствие, объединяют и разъединяют дела. Следствие заявило, что уложится в срок, а предельный срок следствия – 15 месяцев, - пояснил он. – В ноябре они должны заzвить об окончании следствия, тогда мы должны окончательно увидеть что у них там в деле».

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В ноябре 2016 года была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.